قرار حاسم من هاني أبو ريدة بشأن لجنة الحكام

لجنة الحكام، كشف مصدر مقرب من هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة الجديد، الذي يبدأ مهام منصبه يوم 10 ديسمبر الجاري، أن الرجل قرر استمرار لجنة الحكام الحالية برئاسة ياسر عبد الرؤوف، من أجل تسيير الأعمال لحين عقد اجتماع مع أندية الدوري الممتاز والتشاور معها بشأن رئيس لجنة الحكام الجديد، وهل يتم الإستعانة بخبير أجنبي لترأس لجنة الحكام أم يتم الإعتماد على خبير حكام وطني لإدارة ملف التحكيم خلال الفترة المقبلة.

وبحسب المصدر، فإن في حال نجح هاني أبو ريدة في إقناع أندية الدوري بالاعتماد على خبير مصري للجنة الحكام، فإنه سيمنح الفرصة كاملة للجنة الحالية برئاسة ياسر عبد الرؤوف.

ياسر عبد الرؤوف، فيتو

خارطة طريق أبو ريدة لتطوير الكرة المصرية

وقال أبو ريدة: “اتحاد الكرة المصري يحتاج إلى النهوض وعلينا بناء الاتحاد من جديد ولكن الجزء الفني يخص الاتحاد والرابطة تختص بالتنظيم”.

موقف حسام حسن

وشدد على استمراره حسام حسن في منصبه بالقيادة الفنية لمنتخب مصر، خاصة أن المنتخب ناجح وهناك استمرارية تحت قيادة العميد.

وعلى مستوى الناشئين هناك لجنة فنية تضم أسماء كبيرة في عالم كرة القدم ستدير وتضع خطة لمنتخبات الناشئين.

ورد أبو ريدة على استقدام خبير أجنبي يدير لجنة الحكام وقال: "أنا أدعم الحكم المصري وهناك اتصالات مع الأندية لمعرفة رؤيتهم حول الأمر".

وقدم أعضاء قائمة هاني أبو ريدة في انتخابات اتحاد الكرة، لوسائل الإعلام وعرض ملامح البرنامج وخطة العمل والرد على استفسارات الصحفيين حول المرحلة المقبلة.

وكانت قائمة أبو ريدة، عقدت على مدار الأيام الماضية، اجتماعات مع أندية الصعيد ووجه بحري ومطروح، للتعرف على مطالبها والعمل على تنفيذها خلال المرحلة المقبلة.

وبدأت القائمة اجتماعاتها بأندية الصعيد، للتعرف على مطالب تلك الأندية واقتراحتها لتطوير اللعبة خلال المرحلة المقبلة، قبل أن تجتمع مع أندية الوجه البحري ومطروح، بمحافظة كفر الشيخ، لتختتمها بالاجتماع بأندية القاهرة والجيزة اليوم السبت قبل المؤتمر الصحفي المقرر في نفس اليوم.

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