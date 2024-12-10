الثلاثاء 10 ديسمبر 2024
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رياضة

بدء التسجيل لحضور اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد الكرة

اتحاد الكرة،فيتو
اتحاد الكرة،فيتو

اتحاد الكرة، فتح اتحاد الكرة في تمام التاسعة صباح اليوم الثلاثاء، باب التسجيل أمام الأندية لحضور اجتماع الجمعية العمومية بمقر مركز المنتخبات الوطنية "مشروع الهدف" بمدينة السادس من أكتوبر.

ويستمر التسجيل لمدة ساعتين، ويكتمل النصاب القانوني بحضور نسبة 50+1 من عدد أعضاء الجمعية العمومية.

ويعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة، اليوم الثلاثاء، اجتماع الجمعية العمومية العادية بمركز المنتخبات الوطنية "مشروع الهدف" بمدينة 6 أكتوبر؛ لمناقشة جدول أعمال الجمعية العمومية.

ويتضمن جدول أعمال عمومية اتحاد الكرة مناقشة واعتماد الميزانية للعام المالي 2023 - 2024، إلى جانب انتخاب مجلس جديد لادارة الكرة المصرية حتى 2028.

 

العدد المطلوب لاكتمال النصاب القانوني لعمومية اتحاد الكرة

وتنص لائحة النظام الأساسي أنه لابد من حضور نسبة 50+1 من عدد أعضاء الجمعية العمومية بواقع 66 ناديًا من إجمالي 129 ناديًا لاكتمال النصاب القانوني على أن يتم تصويت 25% بنعم لاختيار قائمة هانى أبو ريدة والفوز بالتزكية.

 

هاني أبو ريدة مع أندية الجمعية العمومية، فيتو
هاني أبو ريدة مع أندية الجمعية العمومية، فيتو

موعد فتح باب التسجيل لحضور عمومية اتحاد الكرة

ويفتح اتحاد الكرة باب التسجيل أمام الأندية لحضور اجتماع الجمعية العمومية فى التاسعة صباح اليوم الثلاثاء، بمقر مركز المنتخبات الوطنية "مشروع الهدف" بمدينة السادس من أكتوبر.

 

قائمة هاني أبو ريدة تحسم انتخابات اتحاد الكرة بالتزكية

وتقدمت قائمة هانى أبو ريدة عضو المكتب التنفيذى بالاتحادين الدولى والأفريقى، بأوراق ترشحها لـانتخابات اتحاد الكرة، بينما لم تتقدم أى قائمة أخرى قبل غلق باب الترشح.

 

أعضاء قائمة هاني أبو ريدة 

تضم قائمة هاني أبو ريدة لمجلس الجبلاية كلًا من: هانى أبو ريدة رئيسًا، وخالد الدرندلى نائبا، وفى العضوية أحمد حلمى الشريف، حمادة الشربيني، مصطفى أبوزهرة، طارق محمد أبوالعينين، وليد عبد الجواد، محمد أبو حسين، والإعلامية إيناس مظهر،وتم تجهيز 3 أعضاء إضافيين ووضعهم فى قائمة الاحتياط تحسبا لاستبعاد أي من هذه الأسماء وهم الدكتور أشرف موسى وجيمس حنا وهيام بركة.

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