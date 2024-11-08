أنشطة متنوعة للنشء في بيوت الثقافة بالإسماعيلية (صور)
واصلت المواقع الثقافية بفرع ثقافة الاسماعيلية، عقد عدد من الأنشطة الأدبية والفنية وذلك من خلال المكتبات وبيوت ثقافة الطفل المنتشرة بأنحاء المحافظة.
أنشطة بيت ثقافة الطفل بالقنطرة شرق
واستعرض بيت ثقافة الطفل بالقنطرة شرق في الإسماعيلية بحضور عدد من الأطفال كتاب "القاضي جحا".
ويستعرض الكتاب حكاية رجلين عمل أحدهما على قطع الأشجار وعندما مر عليه الآخر شجعه ببعض كلمات ولكنه عند نهاية اليوم طلب أن يقاسمه في أجر العمل بحجة أنه وقف يشجعه.
وعندما اختلف الرجلان ذهبا إلى الوالي الذي استغرب أمرهما وأحالهما إلى جحا ليحكم بينهما، وجاء حكم جحا غريبا ولكنه ينم عن ذكائه وقوة حيلته فقد أمر بعد الدراهم عن طريق رميها على الأرض واحد تلو الآخر فيصدر عن ذلك رنين، وطلب من الرجل الأول أن يستمتع بصوت الدراهم وهذا جزاء ما أداه من تشجيع بالكلام فقط، أما من قام بالعمل قله كامل الحق في أجره.
حوار مع الأطفال عن التسامح
أدار الحوار نجلاء محمد أمينة المكتبة بموقع بيت ثقافة الضبعية في محافظة الإسماعيلية وتم التنفيذ بالمعهد الدينى بالضبعية، وذلك بإشراف أحمد خضرى مدير الموقع.
شخصية ومجلة بعنوان شخصيات نسائية يحتذى بها بنت الشاطئ (عائشة عبد الرحمن )
ونفذ بيت ثقافة الشيخ زايد، في محافظة الإسماعيلية، ندوة بعنوان شخصية ومجلة لشخصيات نسائية يحتذى بها، لعائشة عبد الرحمن بنت الشاطئ، بمدرسة النيل التجريبية للغات، تحت إشراف سارة حسن مديرة الموقع.
محاضرة حول الاستيلاء على الأملاك
كما تم تنفيذ محاضرة بعنوان “الاستيلاء على الأملاك العامة جريمة دينية وأخلاقية” بالتعاون مع وزارة الأوقاف في محافظة الإسماعيلية، وألقى المحاضرة الشيخ مصطفى البحطيطي وذلك ضمن نشاط مكتبة حى السلام وتم التنفيذ بمدرسة الجلاء تحت إشراف محسن كمال مدير الموقع.
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