الجمعة 08 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

أنشطة متنوعة للنشء في بيوت الثقافة بالإسماعيلية (صور)

جانب من الفعاليات،
جانب من الفعاليات، فيتو

واصلت المواقع الثقافية بفرع ثقافة الاسماعيلية، عقد عدد من الأنشطة  الأدبية والفنية وذلك من خلال المكتبات وبيوت ثقافة الطفل المنتشرة بأنحاء المحافظة. 

أوقاف الإسماعيلية تنظم لقاء توعويا للسائقين (صور)

محافظ الإسماعيلية: توفير خطوط لنقل الركاب إلى القنطرة شرق (صور)

أنشطة بيت ثقافة الطفل بالقنطرة شرق 

واستعرض بيت ثقافة الطفل بالقنطرة شرق في الإسماعيلية بحضور عدد من  الأطفال  كتاب "القاضي جحا".  

جانب من الفعاليات،فيتو
جانب من الفعاليات، فيتو
جانب من الفعاليات،فيتو
جانب من الفعاليات، فيتو

ويستعرض الكتاب حكاية رجلين عمل أحدهما على قطع الأشجار وعندما مر عليه الآخر شجعه ببعض كلمات ولكنه عند نهاية اليوم طلب أن يقاسمه في أجر العمل بحجة أنه وقف يشجعه.  

جانب من الفعاليات،فيتو
جانب من الفعاليات،فيتو
جانب من الفعاليات،فيتو
جانب من الفعاليات،فيتو

وعندما اختلف الرجلان ذهبا إلى الوالي الذي استغرب أمرهما وأحالهما إلى جحا ليحكم بينهما، وجاء حكم جحا غريبا ولكنه ينم عن ذكائه وقوة حيلته فقد أمر بعد الدراهم عن طريق رميها على الأرض واحد تلو الآخر فيصدر عن ذلك رنين، وطلب من الرجل الأول أن يستمتع بصوت الدراهم وهذا جزاء ما أداه من تشجيع بالكلام فقط، أما من قام بالعمل قله كامل الحق في أجره. 

جانب من الفعاليات،فيتو
جانب من الفعاليات،فيتو
جانب من الفعاليات،فيتو
جانب من الفعاليات،فيتو

حوار مع الأطفال عن التسامح 

 أدار الحوار نجلاء محمد أمينة المكتبة بموقع بيت ثقافة الضبعية في محافظة الإسماعيلية وتم التنفيذ بالمعهد الدينى بالضبعية، وذلك بإشراف أحمد خضرى مدير الموقع. 

جانب من الفعاليات،فيتو
جانب من الفعاليات،فيتو
جانب من الفعاليات،فيتو
جانب من الفعاليات،فيتو

شخصية ومجلة بعنوان شخصيات نسائية يحتذى بها بنت الشاطئ (عائشة عبد الرحمن ) 

 

ونفذ بيت ثقافة الشيخ زايد، في محافظة الإسماعيلية، ندوة بعنوان شخصية ومجلة لشخصيات نسائية يحتذى بها، لعائشة عبد الرحمن بنت الشاطئ، بمدرسة النيل التجريبية للغات، تحت إشراف سارة حسن مديرة الموقع. 

جانب من الفعاليات،فيتو
جانب من الفعاليات،فيتو
جانب من الفعاليات،فيتو
جانب من الفعاليات،فيتو
جانب من الفعاليات،فيتو
جانب من الفعاليات،فيتو

محاضرة حول الاستيلاء على الأملاك 

كما تم تنفيذ محاضرة بعنوان “الاستيلاء على الأملاك العامة جريمة دينية وأخلاقية” بالتعاون مع وزارة الأوقاف في محافظة الإسماعيلية، وألقى المحاضرة الشيخ  مصطفى البحطيطي وذلك ضمن نشاط مكتبة حى السلام وتم التنفيذ بمدرسة الجلاء تحت إشراف محسن كمال مدير الموقع.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

فرع ثقافة الاسماعيلية بيوت ثقافة الأطفال أنشطه بيوت الثقافة الاسماعيلية القنطرة شرق

مواد متعلقة

أوقاف الإسماعيلية تنظم لقاء توعويا للسائقين (صور)

محافظ الإسماعيلية: توفير خطوط لنقل الركاب إلى القنطرة شرق (صور)

على هامش المنتدي الحضري العالمي، محافظ الإسماعيلية يستقبل قائد الفريق السابق للمشاريع التجريبية 

بعد قرار زيادة أسعارها، ضبط 15 ألف علبة سجائر مجهولة المصدر بالإسماعيلية

الأكثر قراءة

اللقطات الأولى لمطاردة الإسرائيليين في هولندا، ونتنياهو يوجه بإرسال طائرات إنقاذ (فيديو)

الكافيه اتفحم، السيطرة على حريق بمقهى على كورنيش الإسكندرية (صور)

أسامة ربيع: نجاح عبور الحوض العائم DOURADO في أكبر عملية مرور بقناة السويس (صور)

القصة الكاملة لأكبر عملية اختلاس داخل بنك مصري، البنك الزراعي: صحيحة لكن قديمة، والنيابة العامة تكشف التفاصيل

إصابة 14 طالبا فى حادث انقلاب سيارة بالشرقية

الجيش الإسرائيلي يتدخل لـ إنقاذ مشجعي فريق مكابي تل أبيب بعد هجوم أمستردام

سعر الدولار بالبنك المركزي المصري، وصل لهذا المستوى في 5 بنوك

أخبار مصر: مطاردات للإسرائيليين في هولندا، أول ظهور لـ حكيم بعد شائعة القبض عليه، هدية بايدن الأخيرة لزيلينسكي، ارتفاع الذهب

منوعات

المزيد

بركان شيفيلوتش الروسي يقذف الرماد إلى أكثر من 8 كيلومترات

الجيش الإسرائيلي يتدخل لـ إنقاذ مشجعي فريق مكابي تل أبيب بعد هجوم أمستردام

طوفان أمستردام، لقطات جديدة لمطاردة الإسرائيليين في هولندا ووزراء نتانياهو يستغيثون (فيديو)

ابنة إيلون ماسك المتحولة جنسيا تستعد لمغادرة أمريكا بعد فوز ترامب

المزيد

خدمات

المزيد

مواعيد تشغيل قطارات بئر العبد وسيناء

سعر الدولار بالبنك المركزي المصري، وصل لهذا المستوى في 5 بنوك

أسعار سجائر مارلبورو وميريت وإل إم اليوم الجمعة

تبدأ من 28 جنيها، تعرف على أسعار الأرز الأبيض اليوم الجمعة بالسوق المحلية

المزيد

انفوجراف

لو من عشاق الأنتيكات انزل شارع المعز (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من مكارم الأخلاق، تعرف على أهمية الحياء في الإسلام بالدليل من السنة النبوية

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 8 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 8 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads