الأربعاء 04 ديسمبر 2024
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محافظات

ثقافة الإسماعيلية تنظم لقاء حول مناهضة العنف ضد المرأة (صور)

جانب من الفاعلية،
جانب من الفاعلية، فيتو

عقد فرع ثقافة الإسماعيلية، لقاء بعنوان "مناهضة العنف ضد المرأة" بمدرسة الفاروق عمر الثانوية بنين، في إطار أنشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، وبالتعاون مع المجلس القومي للمرأة. 

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مقررة قومي المرأة تتحدث عن العنف ضد المرأة 

استهل اللقاء بكلمة لبني زكي، مقرر المجلس القومي للمرأة في الإسماعيلية، تحدثت خلالها في عدة محاور، عن العنف ضد المرأة فعلا وقولا، ومسئولية الرجل في مناهضة العنف ضد المرأة.

جانب من الفاعلية، فيتو
جانب من الفاعلية، فيتو

وعظ الإسماعيلية تشارك بندوة العنف ضد المرأة 

كما تحدث الشيخ أشرف السعيد، مدير عام إدارة الوعظ بمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، عن أهمية الاقتداء بأخلاق الإسلام الذي كرم المرأة، وتطرق لتأثير ذلك على نهضة المجتمع. 

جانب من الفاعلية، فيتو
جانب من الفاعلية، فيتو

مدير فرع ثقافة الإسماعيلية تتحدث عن احترام المرأة

وأشارت شيرين عبد الرحمن، مدير عام الثقافة في الإسماعيلية، إلى أهمية احترام المرأة وتقدير دورها في المجتمع، وتحدثت عن أنشطة التوعية التي تقدمها الثقافة في هذا الشأن، وأهمية الحفاظ على التواصل الجيد بين أفراد الأسرة الواحدة.
 

جانب من الفاعلية، فيتو
جانب من الفاعلية، فيتو

عقد اللقاء من خلال الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، برئاسة الدكتورة حنان موسى، والإدارة العامة لثقافة المرأة، برئاسة د دينا هويدي، بالتعاون مع فرع ثقافة الإسماعيلية التابع لإقليم القناة وسيناء الثقافي، برئاسة أمل عبد الله، والدكتور شعيب خلف مدير عام الإقليم. 

حضر فعاليات اللقاء الدكتورة أمل الدسوقي، وفاء سليمان مدير إدارة التعليم الثانوي بمديرية التربية والتعليم، مها إمام مدير إدارة التعليم الثانوي بشمال الإسماعيلية، ونصر عبد النبي، مدير المدرسة، ونانسي الحلواني، وكيل شئون الطلاب بالمدرسة.

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