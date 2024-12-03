الحماية المدنية تسيطر على حريق بشواية سمك في الإسماعيلية

سيطرت قوات الحماية المدنية في محافظة الإسماعيلية، على حريق نشب في شواية سمك بمنطقة القماش بنطاق حي ثالث.

إخطار بوقوع حريق في شواية سمك

وكان اللواء محمد عامر مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارا من شرطة النجدة يفيد نشوب حريق بشواية سمك بشارع القماش بمنطقة الشيخ زايد.

انتقال الأجهزة الأمنية إلى مكان حريق شواية السمك

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية التابعة لمديرية أمن الإسماعيلية، إلى مكان وقوع الحادث وتبين إصابة سيدة تدعي منصورة محمد السيد، 50 عاما، مقيمة بالشيخ زايد، بحالة إغماء.

نقل المصابة إلى المجمع الطبي في الإسماعيلية، دفع مرفق الإسعاف بسيارة لنقل المصابة إلى مجمع الإسماعيلية الطبي لتلقي الإسعافات اللازمة.

كما تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولي التحقيقات.



رد متعلقات حوادث الطرق لأصحابها

ومن جهة أخرى كان قد وجه المركز الإقليمى للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة المتطورة في محافظة الإسماعيلية، بقيادة اللواء هنري إبراهيم، مناشدة للمواطنين بضرورة رد المتعلقات الشخصية الخاصة بمصابي حوادث الطرق.

سلوكيات مؤسفة

وقال المركز الإقليمي للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، خلال بيان إعلامي إنه من السلوكيات المؤسفة حقا للإنسانية تجريد ضحية حادث الطريق من متعلقاته الشخصية، بخاصة والمتعلقات الشخصية لن تفيد احد، ولكنها قد تكون ذات اهمية خاصة تفيد ذويه كالموبايل والأوراق الثبوتية وغيرهما من البطاقات ذات الاهمية الخاصة.

أهمية المتعلقات الشخصية

بالإضافة إلى أن هذه المستندات والمتعلقات تكون من أهم الأشياء التي تساعد في العثور على ضحايا حوادث الطرق، كما إن أهالى ضحايا الحوادث يكونون في أشد الحاجة إلى ماعثر عليه من مال كان فى حوزته وقت وقوع الحادث، وقد يكون هذا المال غير مملوك له.

دعوة عامة

ولذلك تدعو الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، كافة المواطنين ممن يتصادف وجودهم وقت الحادث ان يتقوا الله ويحافظوا على هذه المتعلقات الشخصية والأموال أن وجدت فى مثل هذه الظروف، ويقوموا بتسليمها للسلطات المختصة لكى تقوم بتوصيلها إلى ذوى المصاب، خاصة وإن أى شخص عرضة لأن يكون هو الضحية لاقدر الله وهذا هو ما يتوجب على أي إنسان فعله .

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