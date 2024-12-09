الإثنين 09 ديسمبر 2024
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محافظات

وكيل تعليم الإسماعيلية يتابع استعدادات امتحانات الفصل الدراسي الأول

جانب من الاجتماع،فيتو
جانب من الاجتماع،فيتو

أكد أيمن موسى وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، أن المديرية والإدارات التعليمية جاهزة تماما لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول وفق الضوابط المنظمة للعملية الامتحانية والتي من المقرر أن تبدأ يوم 9 من شهر يناير المقبل.

وكيل تعليم الإسماعيلية يتابع الاستعدادات الخاصة بافتتاح معرض المشاركة المجتمعية (صور) 

وكيل تعليم الإسماعيلية يوجه بتفعيل البرامج العلاجية للطلاب الضعاف (صور)

 

اجتماع مجلس الأمناء بمديرية التربية والتعليم 

وكان قد شهد أيمن موسي وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية اجتماعا موسعا ومجلس أمناء وأباء ومعلمين المحافظة برئاسة المهندس أحمد المصري رئيس المجلس وبحضور الدكتور سامي فضل وكيل المديرية والقيادات التعليمية وممثل هيئة الأبنية التعليمية بالقاعة الرئيسية بديوان عام المديرية.

جانب من الاجتماع،فيتو
جانب من الاجتماع، فيتو
جانب من الاجتماع،فيتو
جانب من الاجتماع،فيتو
جانب من الاجتماع،فيتو
جانب من الاجتماع،فيتو

و من جانبه رحب أيمن موسي وكيل التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، بالتعاون مع مجلس الأمناء لأنه أحد أهم مصادر الدعم للمديرية مشيرا إلى أن المكاشفة والمصارحة أهم الأساليب التي يحبذها في التعامل مع ما يطرحه المجلس من مشاكل أو حتى أفكار تسهم في نجاح المنظومة التعليمية معتبرا أنه الذراع الأيمن للمديرية. 

 

مناقشة مطالب الإدارات التعليمية بالمحافظة 

واستمع وكيل تعليم الإسماعيلية  إلى عدد من المطالب الخاصة بالادرات التعليمية من خلال رؤساء مجالس الأمناء بها واكد انه يسعي الي تطبيق مبدأ السعادة الوظيفية من خلال تقدير جميع العاملين والتعامل معهم بشكل يليق بالمهنة السامية ولكن في اطار تنظيم العمل واولوياته 
 

جانب من الاجتماع،فيتو
جانب من الاجتماع،فيتو
جانب من الاجتماع،فيتو
جانب من الاجتماع،فيتو
جانب من الاجتماع،فيتو
جانب من الاجتماع،فيتو

تظافر الجهود من أجل إثراء العملية التعليمية 

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، إلى أن هناك أدوارا محددة تقوم بها المديرية للمطالبة بحل بعض المشكلات والقيام بما يتطلب من مديرية التربية نحو مصلحة أبناء المنطقة من طلاب واولياء أمور. 

 من جانبه أعرب المهندس احمد المصري رئيس مجلس الأمناء عن سعادته حفاوة الاستقبال وانه لم يتوقع ان يكون هذا اللقاء مثمرا نظرا لانه اللقاء الأول للتعارف ولكنه شهد حرص وكيل الوزارة علي العمل بجدية لحل المشكلات التي تم عرضها.

وأكد المصري ان المرحلة القادمة ستشهد تضافر الجهود من اجل إنجاح العملية التعليمة والتغلب علي أي مشكلات تطرأ داخل الادارات بالتعاون بين المجلس والمديرية. 

 

 

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