محافظ الإسماعيلية يتابع نشاط الطب البيطري خلال نوفمبر (صور)

تابع اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، نشاط مديرية الطب البيطري، على مدار الشهر الماضي، ومجهوداتها فى الحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة.

مجهودات الطب البيطرى في الإسماعيلية

وقامت مديرية الطب البيطري بمحافظة الإسماعيلية، على مدار شهر نوفمبر ٢٠٢٤، بنشاط مكثف للحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة وزيادة إنتاجيتها؛ وذلك من أجل الحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين.

جانب من الحملات،فيتو

جانب من الحملات،فيتو

جهود المديرية في مجال الرقابة على مذبوحات اللحوم

وأوضح الدكتور حامد موسى الأقنص مدير مديرية الطب البيطري في محافظة الإسماعيلية ووكيل الوزارة، أنه في مجال الصحة العامة والمجازر، تم الرقابة على مذبوحات اللحوم بعدد ١٧٤٦ رأس ماشية، ومذبوحات الدواجن بإجمالي عدد ٢٣٠٥٥٧٩ طائرا.

ضبط كميات من اللحوم

كما تم ضبط ٢١٥ كجم أغنام وماعز، (بمحاضر لحوم صالحة)، أيضًا تم ضبط ٢٠ كجم دواجن، ٢٠٢ كجم رأس وأحشاء ودهون، ٤٤ كجم لحوم مصنعة (بمحاضر لحوم غير صالحة)، كما تم ضبط ٥٥٠ كجم دواجن، ٣٦ كجم أسماك، ١٨٩ كجم كبدة ( بمحاضر سحب العينات).

جانب من الحملات،فيتو

جانب من الحملات،فيتو

وفيما يخص حالات سلخ الجلود لمذبوحات المجازر، بلغ إجمالي عدد حالات سلخ الجلود ١٧٤٦ حالة.

جهود مديرية الطب البيطري في مجال الوقاية

كما تم تحصين عدد ٣٨٠ رأس ماشية ضد مرض الجلد العقدي، وتحصين عدد ١١٣٤٤ رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية، كذلك تحصين عدد ٢٨٩٤٤ رأس ماشية ضد مرض حمى الوادي المتصدع، وتحصين عدد ٢٢٥٣٨ رأس ماشية ضد مرض التسمم الدموي، علاوة على تحصين عدد ١١٨ رأس أغنام ضد مرض جدري الأغنام، وتحصين ٢٣٢٩ رأس أغنام ضد مرض طاعون المجترات، وتحصين ٧٧٠٠٠ طائر ضد مرض أنفلونزا الطيور.

الرقابة على مزارع الثروة الداجنة

ومن جهة أخرى قامت اللجان التابعة لمديرية الطب البيطرى في محافظة الإسماعيلية بالمرور على ٦٥ مزرعة دواجن وكانت حالتها الصحية جيدة، هذا إلى جانب استخراج ترخيص تشغيل ٣ مزارع، وعدد المزارع التي تم سحب عينات ما قبل البيع ٤ مزارع وكانت حالتها الصحية جيدة.

وفيما يخص مزارع الثروة الحيوانية، تم المرور على ١٨ حظيرة، حيث تبين أن الحالة الصحية للمواشي جيدة.

مجال الصحة العامة والأمراض المشتركة

وقامت لجان مديرية الطب البيطري في محافظة الإسماعيلية باختبار عينات لعدد ١٥١٩ رأس ماشية ضد مرض البروسيلا ولا يوجد حالات إيجابية، وتحصين ١٣٠٠ رأس ماشية ضد مرض البروسيلا، وتم اختبار ١٥٠٥ رؤوس ماشية ضد مرض الدرن ولا توجد حالات إيجابية، أيضًا تم ترخيص ١٧ من الكلاب، وعلاج ٧٢٦ ضد مرض الجرب.



جهود المديرية في الرعاية من خلال الوحدات البيطرية

وتم علاج عدد ١١٧٣٣ حالة باطنة، ٤٠ حالة جراحة، ٣٦٥٦ حالة طفيليات داخلية، ٧٢٦ حالة جلدية، كما تم علاج ٣٠ حالة بروتوزوا الدم، وتم تجريع ١٥٠٠ حيوان، وتم رش ٥٠٠ حيوان.

بالإضافة إلى قيام مديرية ال بعمل ٥ قوافل علاجية تم خلالها الآتي، علاج ٥٨٨ حالة باطنة، ١٥ حالة جراحة، كما تم عمل ١٩٩ حالة سونار، ١٦٢ حالة تناسليات، ١٧٩٠٠ حالة دواجن، كما تم رش ٦٥٩ حالة وتجريع ٦٠١ حالة، وتم تشخيص وفحص حمل ل٦ حالات وتشخيص عدد ٧ حالات أمراض عقم، كما تم تشخيص وعلاج حالة واحدة أمراض الضرع، وبلغت عدد حالات السونار ٢٩٥، وعدد حالات المسح التناسلية ٦٩، وعدد الولادات حالتين.

مديرية الطب البيطري مجال التلقيح الصناعي

كان إجمالي عدد التلقيحات ٣٦٦ من الأبقار، وعدد ٨١ من إجمالي التلقيحات للجاموس، وفي مجال الإرشاد البيطري، تم عقد عدد ٧٤ ندوة إرشادية في مراكز المحافظة والقرى التابعة لها، وفي مجال الترقيم والتسجيل البيطري، تم ترقيم عدد ٩٠٩ من حيوانات المزرعة، كما تم تسجيل عدد ٩٠٩ رؤوس ماشية، وتسجيل عدد ٧ حيوانات فصيلة خيلية، وتسجيل عدد ٩٣ حيوان أليف، واستخراج عدد ١٤٦٥ بطاقة بدل فاقد، واستخراج عدد ٩٠٩ بطاقة تعريفية.

التأمين على 60 رأس ماشية

وفي مجال التأمين على الماشية، تم التأمين على عدد ٦٠ حيوانا، وتم المرور على ١٦ منشأة بيطرية، وفي مجال التدريب، تم تدريب ٢٧ طبيبا خلال ٣ دورات تدريبية.

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