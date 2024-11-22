ثقافة الإسماعيلية تحتفل بعيد الطفولة (صور)

نظم فرع ثقافة الإسماعيلية، احتفالات بعيد الطفولة، وذلك ضمن خطة الأنشطة الثقافية للهيئة العامة لقصور الثقافة، وبإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ نائب رئيس الهيئة، والمعدة من قبل وزارة الثقافة.

عرض فيلم وثائقي عن المدمرة إيلات

نظم قصر ثقافة الاسماعيلية احتفالا بعيد الطفولة، بدأت الاحتفالية بعرض فيلم وثائقى عن المدمرة «إيلات» بالمسرح الكبير بالقصر.

جانب من الاحتفالات،فيتو

جانب من الاحتفالات،فيتو

اكتشاف المواهب المختلفة

كما شملت الاحتفالية فقرات اكتشاف مواهب في الغناء والشعر والقصة والتمثيل والاستعراضات على بعض أغنيات السمسمية والوطنية.

عروض لمسرح العرائس

وقدم مسرح العرائس عرض للفنان محمود نوح، عن العادات السلبية عند الأطفال مثل مشاهدة التليفون المحمول طوال الوقت، عدم غسيل اليد قبل الأكل، وبعض الإيجابيات مثل الطعام المفيد الخضروات، والفواكه، والنوم بدر، والعقل السليم في الجسم السليم، وذلك بمشاركة سماح علي.

وبمشاركة مدارس خالد بن الوليد، الشهيد عمرو هلال، أبو عياد أبوصوير، عباس العقاد.

جانب من الاحتفالات،فيتو

جانب من الاحتفالات،فيتو

جانب من الاحتفالات،فيتو

ورشة فنون تشكيلية

كما أقيمت على هامش الفعاليات ورشة فنون تشكيلية للأطفال المشاركة في الاحتفالية عن مظاهر الطفولة، والمظاهر السياحية والتراثية بمصر تدريب سماح علي، سهى حسن، وإشراف أحمد طه مدير الشئون الفنية

جانب من الاحتفالات،فيتو

جانب من الاحتفالات،فيتو

تفقد نادي التكنولوجيا

وتفقد الأطفال نادى تكنولوجيا المعلومات بـ قصر ثقافة الإسماعيلية، واستمعوا لشرح مبسط عن النادى والأنشطة التي تقدم بالنادى من دورات ومحاضرات وندوات ثقافية، إشراف وتنفيذ غادة دهشان، محمد سعيد، بالإضافة لالتقاط الصورة التذكارية مع الأطفال والطلاب المشاركة في الاحتفالية.

جانب من الاحتفالات،فيتو

جانب من الاحتفالات،فيتو

أشرف على الاحتفالية إسلام البنا مدير القصر، وأحمد حمدى مسئول الإعلام.

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