بعد إهماله لسنوات، محافظ الإسماعيلية يناقش تصورا كاملا لتطوير ميدان وموقف السلام

ناقش اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الخميس، التصور الكامل لتطوير ورفع كفاءة ميدان السلام، وتطوير كافة المساحات المحيطة بسوق السلام النموذجي، وإقامة موقف سيارات حضاري لخدمة سكان المنطقة، والذي أعدته إدارة التخطيط العمراني بمحافظة الإسماعيلية، بعد رفع الميدان مساحيًّا.

محافظ الإسماعيلية يتفقد سوق السلام

وكان اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، قد تفقَّد سوق السلام النموذجي بمنطقة حي السلام نطاق حي ثان مدينة الإسماعيلية، يوم ١٩ نوفمبر الماضي، لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال تطوير ورفع كفاءة السوق، تمهيدًا لبدء تشغيله وتسكين الباعة داخله، في إطار مجهودات المحافظة لتطوير الأسواق وتحقيق الاستقرار الاقتصادي للباعة والقضاء على العشوائيات والتعديات على الطرق العامة.

اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لبدء أعمال التطوير

وخلال الجولة وجَّه محافظ الإسماعيلية، باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، وسرعة إنهاء كافة أعمال التطوير بالسوق، لبدء تشغيل السوق لخدمة المواطنين بمنطقة حي السلام، وحفاظًا على حق المواطنين في إقامة أسواق حضارية منظمة تليق بالمواطن الإسماعيلي.

وأكد محافظ الإسماعيلية، على أهمية التعاقد مع شركة نظافة عامة للعمل داخل السوق، بجانب شركة حراسة للحفاظ على السوق وممتلكات المواطنين، بجانب سرعة الانتهاء من أعمال الصرف الصحي ومياه الشرب، وتطوير ورفع كفاءة دورة المياه الخاصة بالسوق.

ووجه محافظ الإسماعيلية إدارة التخطيط العمراني بمحافظة الإسماعيلية، برفع الميدان مساحيًّا، ووضع تصور كامل لتطويره ورفع كفاءته، وتطوير كافة المساحات المحيطة بسوق السلام النموذجي، وإقامة موقف سيارات حضاري لخدمة سكان المنطقة.

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