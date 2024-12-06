الفنان حسين فهمي في ضيافة محافظ الإسماعيلية (صور)

استقبل اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية الفنان القدير حسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وذلك في مستهل زيارته لمحافظة الإسماعيلية.

محافظ الإسماعيلية يرحب بالفنان حسين فهمي

ورحَّب محافظ الإسماعيلية بالفنان القدير حسين فهمي مهنئًا بحصوله على جائزة جولدن جلوب، حيث تأتي هذه الجائزة لتسليط الضوء على التأثير الإيجابي والقيم الفنية التي يتركها المبدعون العرب في المشهد السينمائي العالمي،



جانب من الاستقبال،فيتو

جانب من الاستقبال،فيتو

وأشار محافظ الإسماعيلية إلى أنه من أشد المعجبين به وبأعماله التي أثرت الحياة الفنية وكانت شاهدًا على العديد من الأحداث ؛ فهو يجمع بين الموهبة الفذة والخبرة الواسعة، بدأ مشواره الفني في الستينيات، وسرعان ما أثبت نفسه كواحد من أهم نجوم السينما المصرية والعربية.

جانب من الاستقبال،فيتو

محافظ الإسماعيلية يرحب بالدكتور عبد المنعم عمارة

كما أعرب محافظ الإسماعيلية عن سعادته بلقاءاته المتجددة مع الدكتور عبد المنعم عمارة وتعاونه الدائم لإثراء محافظة الإسماعيلية بالأفكار والطموحات، مؤكدًا أنه يقدر تمامًا عشقه للإسماعيلية وتقديمه الكثير من الأفكار حتى تستعيد الإسماعيلية عصرها الذهبي.

جانب من الاستقبال،فيتو

ندوة للفنان حسين فهمي بعنوان مستقبل السينما في مصر

تأتي زيارة الفنان القدير حسين فهمي للإسماعيلية في إطار الندوة الموسعة للفنان حسين فهمي تحت عنوان "مستقبل السينما في مصر" والتي من المقرر لها أن تقام بقصر ثقافة الإسماعيلية.

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