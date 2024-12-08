الأحد 08 ديسمبر 2024
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محافظات

وكيل تعليم الإسماعيلية يتابع الاستعدادات الخاصة بافتتاح معرض المشاركة المجتمعية (صور) 

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو

تابع أيمن موسى وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، الاستعدادات الخاصة بافتتاح معرض المشاركة المدرسية لإدارة شمال التعليمية والمقام بمدرسة عمر هلال الابتدائية.  

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أبرز محتويات معرض المشاركة المجتمعية لإدارة شمال التعليمية  

ويضم المعرض الذى تقيمه إدارة شمال الإسماعيلية التعليمية، مجموعة متنوعة من الزى المدرسي والملابس الشتوية، والمشغولات اليدوية وأعمال الهاند ميد، والتي تم إنتاجها من قبل طلاب المدرسة. 
 

جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة، فيتو

وكيل تعليم الإسماعيلية يجري جولة تفقدية بمدرسة عمر هلال الابتدائية 

وكان أيمن موسى وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، قد أجرى، اليوم الأحد، جولة بمدرسة الشهيد عمرو هلال الابتدائية التابعة لإدارة شمال الإسماعيلية، بحضور إسماعيل محسن مدير عام إدارة التعليم العام، ومحمود الكيلانى مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالمديرية، وأحمد سيف مدير أمن المديرية، وأسامة سيد أحمد مدير إدارة شمال الإسماعيلية التعليمية.  

جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة، فيتو

وكيل تعليم الإسماعيلية يتفقد قاعات رياض الأطفال بالمدرسة 

وتفقد وكيل تعليم الإسماعيلية قاعات رياض الأطفال بالمدرسة، وأجرى حوارا مع بعض الطلاب والمعلمين للتعرف على أي تحديات تعوق قيامهم بأداء عملهم بالشكل المطلوب حرصا على تيسير مهامهم. 

 وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية على متابعة حضور الطلاب وتطبيق التقييمات الأسبوعية والاختبارات الشهرية وأعمال السنة وكافة القرارات والكتب الدورية.
 ويأتي ذلك استمرارا لجولات وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية الميدانية اليومية للاطمئنان على انتظام سير العملية التعليمية بمدارس المحافظة.
 

 

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