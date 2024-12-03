الثلاثاء 03 ديسمبر 2024
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محافظات

محافظ الإسماعيلية يعرب عن استيائه من ممارسات المواطنين بشارع السلطان حسين (صور )

جانب من جولة محافظ
جانب من جولة محافظ الإسماعيلية بالسلطان حسين، فيتو

أجرى اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، جولة مفاجئة في شارع السلطان حسين، والذي يعد أحد المعالم السياحية الشهيرة وأبرز الشوارع التجارية بالإسماعيلية.  

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محافظ الإسماعيلية يوجه بتكثيف حملات النظافة 

وخلال الجولة وجه محافظ الإسماعيلية، رئيس حي أول، بضرورة تكثيف حملات النظافة وزيادة دورات العمل لتحسين مستوى الخدمات.  

جانب من جولة محافظ الإسماعيلية بشارع السلطان حسين،فيتو
جانب من جولة محافظ الإسماعيلية بشارع السلطان حسين، فيتو

وشدد محافظ الإسماعيلية عن أهمية التعاون المباشر مع سكان الشارع وأصحاب المحلات لتعزيز مستوى النظافة.  

محافظ الإسماعيلية يناشد المواطنين بتبني سلوكيات إيجابية حيال مشكلة النظافة 

كما ناشد المواطنين تبني السلوكيات الإيجابية للحفاظ على جمال المدينة، لاسيما أن شارع السلطان حسين يعكس الطابع الحضاري والسياحي للإسماعيلية. 

 

جانب من جولة محافظ الإسماعيلية بشارع السلطان حسين،فيتو
جانب من جولة محافظ الإسماعيلية بشارع السلطان حسين، فيتو

محافظ الإسماعيلية يعرب عن استيائه السلوكيات السلبية

وأعرب محافظ الإسماعيلية خلال جولته عن استيائه من بعض الممارسات السلبية، من بعض المواطنين، مثل ترك المخلفات ورميها في الشارع على الرغم من توافر سلات القمامة بطول الشارع. 

 

أبرز الحضور خلال الجولة 

رافق المحافظ في جولته اللواء طارق اليمني، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعميد محمد فرج شعلان، المستشار العسكري للمحافظة، والعميد وائل حمزة، رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، وأمير عبد الله، رئيس حي أول، المهندس أحمد الشيمي مدير عام الطرق والنقل إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة. 

جانب من جولة محافظ الإسماعيلية بشارع السلطان حسين،فيتو
جانب من جولة محافظ الإسماعيلية بشارع السلطان حسين، فيتو

محافظ الإسماعيلية يؤكد أهمية تعزيز الوعي المجتمعي  

وأكد محافظ الإسماعيلية أهمية تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الحفاظ على النظافة العامة، خاصة في الأماكن الحيوية التي تمثل وجه المدينة أمام زوارها وسكانها على حد سواء. 

ويأتي ذلك في إطار متابعة جهود تحسين الخدمات والنظافة العامة، والتي يوليها محافظ الإسماعيلية. 
 

 

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