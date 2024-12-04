وكيل تعليم الإسماعيلية يوجه بتفعيل البرامج العلاجية للطلاب الضعاف (صور)

وجّهَ أيمن موسى وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، بالاهتمام بتفعيل البرامج العلاجية للطلاب الضعاف فى القراءة والكتابة، والمتابعة اليومية لأداء الطلاب للواجبات المنزلية وتطبيق التقييمات الأسبوعية وكافة القرارات والكتب الدورية الوزارية.

وكيل تعليم الإسماعيلية يتفقد مدرسة صفية زغلول

وأجرى وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، جولة تفقدية لمدرسة صفية زغلول الإعدادية بنات التابعة لإدارة شمال الإسماعيلية، وذلك في إطار جولاته المتواصلة للاطمئنان على سير العملية التعليمية بشكل منضبط بمختلف مدارس المحافظة، وفقًا لتوجيهات السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، واللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية.

جانب من الزيارة،فيتو

جانب من الزيارة،فيتو

أبرز المرافقين خلال الجولة

ورافق وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، خلال الجولة الدكتور سامي فضل وكيل المديرية وإسماعيل محسن مدير عام التعليم العام ومحمود الكيلاني مدير عام العلاقات العامة والإعلام وأحمد سيف مدير أمن المديرية.

جانب من الزيارة،فيتو

جانب من الزيارة،فيتو

متابعة المستوى الدراسي لطلاب مدرسة صفية زغلول

حرص وكيل وزارة التربية في محافظة الإسماعيلية على متابعة مستوى الطلاب الدراسي ومدى الالتزام بتطبيق أعمال السنة، حيث وجه بتنظيم برامج علاجية لرفع مستوى الطلاب فى القراءة والكتابة.

جانب من الزيارة،فيتو

جانب من الزيارة،فيتو

وأجرى حوارًا مع بعض المعلمين بالمدرسة للتعرف على أي تحديات تعوق قيامهم بأداء عملهم بالشكل المطلوب حرصًا على تيسير مهامهم.



عقدت مديرية التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، اجتماعًا موسعًا، برئاسة الدكتور محمد بحيري وكيل الوزارة، والدكتور سامي فضل وكيل المديرية، للوقوف على أهم الاستعدادات لتدشين المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

خطة وزارة التربية والتعليم لتنفيذ مبادرة بداية

وجرى خلال الاجتماع مناقشة أهم أهداف المبادرة وخطة وزارة التربية والتعليم بشأن تنفيذ مبادرة بداية، وأهم آليات العمل وآليات متابعة الخطة.

ومن جانبه أكد الدكتور محمد بحيري وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، على الجدية التامة والاهتمام والتفاني في العمل، وتوزيع وتحديد مهام كل توجيه عام وكل إدارة نوعية مشاركة بمبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان.



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