محافظ الإسماعيلية يوجه بضرورة التنسيق مع المجتمع المدني لتحقيق التنمية المستدامة

وجه اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، بضرورة التنسيق وتفعيل قنوات الاتصال وتنسيق الجهود بين مديرية التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية ومؤسسة حياة كريمة ومؤسسات وجمعيات المجتمع الأهلي لتحقيق التنمية المستدامة.

توفير خدمات شاملة للفئات الأكثر احتياجا

وأشار محافظ الإسماعيلية، إلى أن ذلك التواصل يعزز التكامل بين الجهات المختلفة لتوفير خدمات شاملة ومستدامة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، مع التأكيد على تمكينهم اقتصاديًّا واجتماعيًّا، وذلك لتحقيق الأهداف من تعزيز التكامل المؤسسي وتوحيد الجهود وتنظيم وتوسيع الخدمات المقدمة.



بحث سبل التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، لبحث تعزيز التعاون بين كافة الجهات المعنية بالمواطنين الأكثر احتياجًا لتلبية احتياجاتهم بسهولة ويسر، وذلك في إطار العمل على تحسين جودة الحياة ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، من خلال تنسيق الجهود بين مديرية التضامن الاجتماعي ومؤسسة حياة كريمة ومؤسسات المجتمع المدني.

أبرز الحضور خلال الاجتماع

جاء ذلك بحضور العميد محمد فرج شعلان المستشار العسكري للمحافظة، مها الحفناوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، العقيد ممدوح فوزي مدير مؤسسة حياة كريمة بالإسماعيلية، ومحمد جمال منسق مؤسسة حياة كريمة بالمحافظة.

وكيل وزارة التضامن الاجتماعي: هناك تعاون مع مختلف الجهات

ومن جانبها أوضحت مها الحفناوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي في محافظة الإسماعيلية، أن هناك تنسيق بين مديرية التضامن الاجتماعي ومؤسسة حياة كريمة ومؤسسات المجتمع المدني؛ لتأهيل الفئات المستهدفة سواء المرأة المعيلة، المتسربين من التعليم، الشباب وربطهم بسوق العمل، وتعزيز المشاركة المجتمعية والعمل التطوعي، حيث أن الجمعيات والمؤسسات الأهلية لديها قائمة كبيرة لا يستهان بها من المتطوعين يمكن توجيههم إلى المجالات الاجتماعية والتعليمية والصحية والتدريب المهني، وأهمية ربط المتطوعين بالأنشطة المناسبة لقدراتهم في العديد من الأنشطة المنفذة داخل الإسماعيلية لتحقيق شمولية أكبر في تقديم الخدمات.

بالإضافة إلى إشراك الشباب من ذوي الهمم في سوق العمل من خلال توفير فرص عمل لهم بعد التدريب المتخصص الذي يقدم لهم.

توجيهات لمراجعة قواعد البيانات

ووجَّه محافظ الإسماعيلية، بالتنسيق الكامل في توزيع المساعدات الغذائية والدعم العيني بين المؤسسة والتضامن الاجتماعي، من خلال قاعدة البيانات والكشوفات المعتمدة لدى التضامن الاجتماعي (تكافل وكرامة) وتوسيع دائرة العمل المشترك بين الجهات المختلفة،وكذلك دعم ذوي الهمم وتوفير الأجهزة التعويضية وعصا المكفوفين ضمن المبادرات الموجهة للفئات المستحقة.

وأكد محافظ الإسماعيلية أهمية التنسيق بين الجهات المختلفة لضمان ظهور الأثر الإيجابي لهذه الجهود على أرض الواقع، بحيث يشعر المواطنون بقيمة الخدمات المقدمة.



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