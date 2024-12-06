الجمعة 06 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ الإسماعيلية يوجه بضرورة التنسيق مع المجتمع المدني لتحقيق التنمية المستدامة

اللواء أكرم محمد
اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، فيتو

وجه اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، بضرورة التنسيق وتفعيل قنوات الاتصال وتنسيق الجهود بين مديرية التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية ومؤسسة حياة كريمة ومؤسسات وجمعيات المجتمع الأهلي لتحقيق التنمية المستدامة.  

أوقاف الإسماعيلية تفتتح أعمال تجديد مسجد أبو جمعان بعزبة العرب (صور)

على أنغام السمسمية، الإسماعيلية تحتفل باليوم العالمى لذوى الهمم (بث مباشر)

توفير خدمات شاملة للفئات الأكثر احتياجا 

وأشار محافظ الإسماعيلية، إلى أن ذلك التواصل يعزز التكامل بين الجهات المختلفة لتوفير خدمات شاملة ومستدامة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، مع التأكيد على تمكينهم اقتصاديًّا واجتماعيًّا، وذلك لتحقيق الأهداف من تعزيز التكامل المؤسسي وتوحيد الجهود وتنظيم وتوسيع الخدمات المقدمة.
 

بحث سبل التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني  

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، لبحث تعزيز التعاون بين كافة الجهات المعنية بالمواطنين الأكثر احتياجًا لتلبية احتياجاتهم بسهولة ويسر، وذلك في إطار العمل على تحسين جودة الحياة ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، من خلال تنسيق الجهود بين مديرية التضامن الاجتماعي ومؤسسة حياة كريمة ومؤسسات المجتمع المدني. 

أبرز الحضور خلال الاجتماع 

جاء ذلك بحضور العميد محمد فرج شعلان المستشار العسكري للمحافظة، مها الحفناوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، العقيد ممدوح فوزي مدير مؤسسة حياة كريمة بالإسماعيلية، ومحمد جمال منسق مؤسسة حياة كريمة بالمحافظة.  

 

وكيل وزارة التضامن الاجتماعي: هناك تعاون مع مختلف الجهات 

ومن جانبها أوضحت مها الحفناوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي في محافظة الإسماعيلية، أن هناك تنسيق بين مديرية التضامن الاجتماعي ومؤسسة حياة كريمة ومؤسسات المجتمع المدني؛ لتأهيل الفئات المستهدفة سواء المرأة المعيلة، المتسربين من التعليم، الشباب وربطهم بسوق العمل، وتعزيز المشاركة المجتمعية والعمل التطوعي، حيث أن الجمعيات والمؤسسات الأهلية لديها قائمة كبيرة لا يستهان بها من المتطوعين يمكن توجيههم إلى المجالات الاجتماعية والتعليمية والصحية والتدريب المهني، وأهمية ربط المتطوعين بالأنشطة المناسبة لقدراتهم في العديد من الأنشطة المنفذة داخل الإسماعيلية لتحقيق شمولية أكبر في تقديم الخدمات. 

 

بالإضافة إلى إشراك الشباب من ذوي الهمم في سوق العمل من خلال توفير فرص عمل لهم بعد التدريب المتخصص الذي يقدم لهم. 

 

توجيهات لمراجعة قواعد البيانات 

ووجَّه محافظ الإسماعيلية، بالتنسيق الكامل في توزيع المساعدات الغذائية والدعم العيني بين المؤسسة والتضامن الاجتماعي، من خلال قاعدة البيانات والكشوفات المعتمدة لدى التضامن الاجتماعي (تكافل وكرامة) وتوسيع دائرة العمل المشترك بين الجهات المختلفة،وكذلك دعم ذوي الهمم وتوفير الأجهزة التعويضية وعصا المكفوفين ضمن المبادرات الموجهة للفئات المستحقة. 

وأكد محافظ الإسماعيلية أهمية التنسيق بين الجهات المختلفة لضمان ظهور الأثر الإيجابي لهذه الجهود على أرض الواقع، بحيث يشعر المواطنون بقيمة الخدمات المقدمة.
 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاسماعيلية بالاسماعيلية محافظ الإسماعيلية التضامن الاجتماعي محافظة الإسماعيلية الاسر الاولي بالرعاية القري الاكثر احتياج ا مؤسسات المجتمع المدني

مواد متعلقة

أوقاف الإسماعيلية تفتتح أعمال تجديد مسجد أبو جمعان بعزبة العرب (صور)

على أنغام السمسمية، الإسماعيلية تحتفل باليوم العالمى لذوى الهمم (بث مباشر)

نائب محافظ الإسماعيلية يتابع تنفيذ مشروعات "حياة كريمة" بالقنطرة شرق

أطباء الرعاية الصحية بالإسماعيلية يستخدمون تقنية الواقع الافتراضى في علاج أسنان الأطفال (صور)

الأكثر قراءة

سعر أرخص وأغلى باقة للإنترنت الأرضي والهوائي لشركة WE

بيان رسمي من ورثة محمد رحيم حول تقرير الطب الشرعي عن وفاته

بيع ساعة جمال عبد الناصر بـ 840 ألف دولار (فيديو)

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم 6 ديسمبر 2024

بعد وفاتهما، الصور الأولى لضحيتي الدهس بسيارة لاعب كرة قدم في أوسيم

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا السبت 7- 12- 2024

مطالبات بوقف مذبحة أشجار حديقة الشلالات بالإسكندرية، ومسئولون: نسعى لتطويرها (صور)

الثالث بين الحياة والموت، وفاة عاملين من ضحايا الدهس بسيارة لاعب كرة قدم بأوسيم

منوعات

المزيد

بالدبس المغلي،أغرب محاولة انتحار لـ فران في تركيا

بيع ساعة جمال عبد الناصر بـ 840 ألف دولار (فيديو)

بملابس بيضاء كاللؤلؤ، شاهد الحضرة الصوفية في مسجد الرفاعي (فيديو وصور)

الصين تسجل رقما قياسيا في مجال الطاقة الشمسية

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الجمعة 6-12-2024

سعر الألومنيوم اليوم الجمعة 6- 12- 2024 في السوق المحلية

سعر كيلو الأرز الأبيض اليوم الجمعة 6-12-2024 في الأسواق

سعر السكر اليوم الجمعة 6 ديسمبر 2024 في السوق

المزيد

انفوجراف

خطوات تفصل محمد صلاح عن بيكهام.. أفضل صُناع أهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

معنى «ترهقها قترة»، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي لخواتيم سورة عبس

مفتي الجمهورية: الدين في جوهره شعور بالمسئولية تجاه الخالق والمخلوق (فيديو)

أسماء سورة العاديات ومقاصدها والأحاديث الواردة بشأنها

المزيد
الجريدة الرسمية