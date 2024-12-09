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محافظ الشرقية يتفقد أعمال رصف وتوسعة طريق "بردين - بني هلال"

محافظ الشرقية:تفقدأعمال
محافظ الشرقية:تفقدأعمال الرصف والتوسعة بطريق بردين بني هلال

قام المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بمتابعة أعمال الرصف والتوسعة والإزدواج الجارية بطريق طحلة بردين / بني هلال وصولًا لنزلات الطريق الإقليمي بطول 2.5كم وبتكلفة 66 مليون جنيه  بمحافظة الشرقية.

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توسعة وازدواج طريق ابوحاكم ميت ابو على 

 يأتي ذلك ضمن مشروع رصف وتوسعة وإزدواج طريق أبو حاكم / ميت أبو علي / طحلة بردين مرورًا بقريتي بني هلال وبني صالح وصولًا لنزلات الطريق الإقليمي بطول 18 كم وبتكلفة 140 مليون جنيه، والمنفذ بمعرفة مديرية الطرق والنقل بالتعاون مع جهاز تعمير سيناء حيث يمثل الطريق محورًا مروريًا يربط مدينة الزقازيق بمدن بلبيس والعاشر من رمضان ومنيا القمح وصولًا للطريق الإقليمي ومحافظات القاهرة الكبرى ويُساهم في تخفيف حدة الزحام داخل المدينة.

 

تكثيف اعمال النظافة ورفع الاشغالات 

أكد محافظ الشرقية أن المحافظة جادة في تنفيذ خطة التطوير والتجميل بمختلف مراكز ومدن المحافظة وتسعى لفتح محاور مرورية جديدة تُساهم في فك الإختناقات المرورية داخل المدن وتعمل على تخفيف حدة الزحام بها فضلًا عن تكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

الانتهاء من توسعة اتجاة واخد

قدم المهندس المسؤول عن تنفيذ المشروع شرحًا تفصيليًا لمحافظ الشرقية عن طبيعة الأعمال بالطريق، وتمت الإشارة إلى أنه تم الإنتهاء من أعمال إزدواج وتوسعة اتجاه واحد بطريق طحلة بردين / بني هلال بدءًا من كوبري النجار وصولًا لنزلات الطريق الإقليمي بطول 2.5كم ومتوسط عرض 12.5 م وكذلك الانتهاء من رصف مسافة 300 م بالاتجاه الآخر وذلك بتكلفة إجمالية 66 مليون جنيه وجاري تكثيف الأعمال لنهو المشروع طبقًا للجدول الزمني المحدد.

المحورالجديد يسهم  فى تخفيف الكثافة المرورية

أوضح محافظ الشرقية أن المحور المروري الجديد يُساهم في تخفيف الكثافة المرورية على طريق الزقازيق / بلبيس / العاشر ويعمل على توفير الوقت والجهد أمام وصول العاملين لمصانعهم بمدينة العاشر من رمضان ويربط مدينة الزقازيق بالطريق الإقليمي ويعمل على تسهيل المرور حتى مدينة ديرب نجم وصولًا لمحافظات شرق الدلتا.

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تليل العقبات اما الشركة المسند لها التنفيذ

شدد المحافظ على رئيس مركز الزقازيق بالتنسيق مع وكيل وزارة الطرق والنقل بتذليل كافة العقبات أمام الشركة المسند لها تنفيذ الأعمال لدخول الطريق الخدمة والذي يمثل محورًا مروريًا هامًا يساهم في تحسين البنية التحتية بقطاع الطرق والكباري هذا وقد رافق المحافظ في الجولة شعبان أبو الفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق.

 

 

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المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية الطريق الاقليمى التوسعة والاذدواج طريق طحلة بردين محافظة الشرقية اعمال الرصف والتوسعة

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