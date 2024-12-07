السبت 07 ديسمبر 2024
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محافظ الشرقية يشدد على توافر اشتراطات السلامة البيئة في المشروعات قبل ترخيصها

محافظ الشرقية يشدد
محافظ الشرقية يشدد على توافر اشتراطات السلامة البيئة

وجه المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية إدارة شؤون البيئة بالديوان العام بعدم إصدار التصاريح الخاصة بإنشاء مشروعات غذائية أو صناعية أو طبية ومحطات المحمول إلا بعد استيفاء كافة الاشتراطات البيئية والصحية.

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وشدد على التفتيش بشكل دوري على هذه المنشآت ومحطات المحمول بنطاق المحافظة حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين ولضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وقال مدير إدارة شؤون البيئة بالديوان العام إن لجنة الفحص والتقييم لإنشاء محطات المحمول بإدارة شؤون البيئة بالديوان العام قامت بإجراء المعاينات الخاصة لـ (9) مواقع جديدة لإنشاء محطات المحمول بنطاق مركزي  كفر صقر ومنيا القمح والإبراهيمية والحسينية ومشتول السوق وتمت الموافقة وإعطاء التصاريح الإبتدائية لهم،وتم إستصدار التصاريح الخاصة لإقامة هذه المحطات بعد استيفاء كافة الإشتراطات البيئية والصحية بمعرفة لجان شؤون البيئة وتقديم شهادات القياس الخاصة بتلك المحطات للتأكد من مطابقتها لاشتراطات البروتوكول الموقع بين وزارة الاتصالات ووزارة الصحة والسكان ووزارة البيئة.

شروط ترخيص محطة محمول 

وأوضح أن الشروط لترخيص محطة محمول هى إنشاء البرج على سطح خرساني وأن يكون بعيدًا عن سور المدارس مسافة لا تقل عن 20 متر من مرحلة رياض الأطفال حتى المرحلة الإعدادية وعدم إقامة برج تقوية شبكة محمول على سطح مستشفى متكامل، لعدم التداخل بين الموجات الكهرومغناطيسية وأجهزة القلب أو العناية المركزة بالمستشفى.

كما أوضح مدير إدارة شؤون البيئة بالديوان العام إلى قيام لجنة تقييم الأثر البيئي للمشروعات بإدارة شؤون البيئة بفحص (229) نموذج تقييم أثر بيئي لطلبات إنشاء مشروعات جديدة. 

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وتمت الموافقة عليها بعد التأكد من توافر الاشتراطات البيئية والصحية، بالإضافة لإعداد السجل البيئي لـ(10) منشآت وإجراء القياسات البيئية لـ(10) منشآت (4 مستشفى -3 مخازن -3 مخابز)، فضلًا عن فحص (42) شكوى للمواطنين. 

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المهندس حاوم الاشمونى محافظ الشرقية شؤون البيئة بالديوان اصدار التصاريح الخاصة انشاؤ مشروعات غذائية او صناعية محطات المحمول استيفاء كافة الاشتراطات البيئية

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