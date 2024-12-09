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محافظات

استخراج 2333 شهادة إستبيان تراخيص مباني في الشرقية

المهندس حازم الأشمونى
المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية

اكدت المهندسة داليا سليم مديرة إدارة نظم معلومات البنية التحتية بالديوان العام  بمحافظة الشرقية  أن الإدارة خلال شهر نوفمبر الماضي  قامت بالإنتهاء من إعداد وتسليم (2333) شهادة إستبيان تراخيص إقامة مباني داخل الحيز العمراني توضح أبعاد قطعة الأرض الخاصة بالمواطنين،

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132 موافقة فنية على اعمال الحفر 

 فضلًا عن إعطاء (132) موافقة فنية على أعمال الحفر والإنتهاء من  (19) طلب استبيان ضرائب، مشيرة إلى أنه تم الإنتهاء من ( قطع أراضى بغرض إستخراج قرارات تخصيص للنفع العام .

وأوضحت مديرة إدارة نظم معلومات البنية التحتية أن أعمال الإدارة تتمثل في اكتشاف كافة المرافق تحت الأرض بأجهزة كشف مغناطيسي متطورة ورفع المرافق المكتشفة وتحويل بياناتها إلى خرائط جغرافية ورقية ورقمية  ومتابعة أي إنشاءات للمرافق تحت الأرض من بدء العمل حتى نهايته بالاضافة الى تسجيلها في قاعدة البيانات مع تجهيز خرائط العمل التنفيذي (AS-BUILT ) واستخدام تقنية نظم المعلومات الجغرافية GIS  بإستخدام أقوى البرامج في العمل ARC - GIS لإنشاء قاعدة بيانات علمية لشبكات المرافق وإعطاء صورة واضحة لمخططي ومتخذي القرار بمحافظة الشرقية بالبيانات التفصيلية على خرائط أساسية موضح عليها كافة المرافق التي تعترض مناطق عمل المشروعات.

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وأكد المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية على أهمية  إجراء المعاينات وتدقيق الإحداثيات وأعمال الرفع المساحي لأراضي أملاك الدولة، مؤكدًا على ضرورة التعاون والتنسيق الدائم بين إدارة نظم معلومات البنية التحتية ووحدة المتغيرات المكانية لرصد أي أعمال بناء عشوائي وكذلك التعديات الواقعة على الأراضي الزراعية.

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محافظة الشرقية المهندسة داليا سليم مديرة ادارة نظم المعلومات الديوان العام نوفمبر الماضى الانتهاء من اعداد وتسليم 2333 شهادة ابعاد قطعة الارض خاضة بالمواطنين

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