السبت 07 ديسمبر 2024
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استمرار تنفيذ المشروع القومي للياقة البدنية بالشرقية

استمرار تنفيذ المشروع
استمرار تنفيذ المشروع القومي للياقة البدنية

أكد الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية استمرار تنفيذ فعاليات المشروع القومي للياقة البدنية "الفتاة والمرأة" والمقام تحت شعار"لياقة المصريين"، وبالتعاون بين المديرية والإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالوزارة وتحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية. 

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مشاركة فتيات أربعة مراكز من محافظة الشرقية 

والذي يأتي تنفيذًا للمبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الانسان وبمشاركة عدد من الفتيات بنادي السكة الحديد بمدينة الزقازيق ومراكز شباب أبو حماد ومنيا القمح والإبراهيمية لتدريب الفتيات على تمرينات اللياقة البدنية والألعاب الجماعية والفردية والعروض الرياضية ورياضة الكاراتيه وتعليمهن كيفية الدفاع عن النفس تحت إشراف مدربات اللياقة البدنية والكاراتيه.

تشجيع راغبى ممارسة الرياضة من شباب الشرقية 

أضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة أن الهدف من تنفيذ المبادرة هو تشجيع راغبي ممارسة الرياضة من أبناء المحافظة وحثهم على أداء التمارين الرياضية بصفة مستمرة وتوسيع قاعدة المشاركة لجعل الرياضة جزء من الحياة اليومية والحفاظ على الجسم والوقاية من الأمراض.

الاهتمام بثقافة ممارسة الرياضة 

وبدوره أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على ضرورة الاهتمام بنشر ثقافة ممارسة الرياضة لدى المواطنين بمختلف فئاتهم العمرية من خلال تنفيذ البرامج والأنشطة الرياضية المتنوعة 

 

تقديم الدعم المادى والمعنوى لمواهب والمتميزين 

مؤكدًا على تقديم كافة أوجه الدعم المادي والمعنوي للمواهب الرياضية والمتميزين من أبناء المحافظة وتشجيعهم على المشاركة في البطولات والمسابقات الرياضية المحلية والدولية.

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المحافظ يشيد بالبرامج الترفيهية 

أشاد المحافظ بالمبادرات الرياضية والبرامج الترفيهية التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة للشباب بمختلف الفئات العمرية والمجتمعية من خلال تنفيذ الماراثونات والمسابقات الرياضية بهدف إستغلال طاقاتهم وقدراتهم واكتشاف الموهوبين والمتميزين منهم وتوجيه أوقات فراغهم بطريقة إيجابية بما يعود بالنفع على المجتمع.

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الدكتور محمود عبدالعظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة محافظة الشرقية لياقة المصريين التعون بين المديرية والادارلة المركزية التنمية الرياضية محافظ الشرقية وزير الشباب والرياضة

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