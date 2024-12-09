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محافظات

إزالة 15 حالة تعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في الشرقية  

المهندس حازم الأشموني
المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية استمرار تنفيذ المرحلة الثالثة من الموجه الـ 24 لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق محافظة الشرقية.  

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وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على  أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

قطع المرافق عن المتعديين والمخالفين 

وأوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، قامت بقطع المرافق العامة عن المنازل المُقامة بالمخالفة على أملاك الدولة، وأسفرت الأعمال عن إزالة 8 حالات تعدي بمساحة 746 متر مباني و7 حالات تعدي بمساحة 22 فدان و6 قيراط بنطاق المحافظة.

إزالة 15 حالة تعدي على الأرض الزراعية بمحافظة الشرقية

وأشار محافظ الشرقية إلى أن المحافظة بكافة أجهزتها لن تدخر جهدًا في تطبيق القانون على المتعديين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لأي محاولة للبناء العشوائي بدون ترخيص وفرض هيبة الدولة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.

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