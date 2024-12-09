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رياضة

أشعة لـ لاعبة سلة الأهلي بسبب إصابتها في الوجه

سيدات سلة الأهلي
سيدات سلة الأهلي

 تخضع ريم موسى، لاعبة الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي، لأشعة اليوم، من أجل الاطمئنان على حالتها بعد الإصابة التي تعرضت لها في الوجه خلال مباراة أمس أمام فاب الكاميروني ضمن بطولة إفريقيا للأندية والتي تقام بالسنغال.

وأكدت الدكتورة فاطمة عبدالغفار، طبيبة الأهلي ، أن ريم موسى تعرضت لإصابة قوية في الوجه بعد تدخل قوي من لاعبة الفريق الكاميروني أدى إلى تورم بجانب العين وسوف تخضع للأشعة، لتحديد درجة ‏الإصابة وبرنامج العلاج المناسب.‏

 

طارق خيري يعلن قائمة سيدات سلة الأهلي 

 وأعلن طارق خيري، المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي، عن قائمة الفريق، استعدادًا لخوض بطولة إفريقيا للأندية، والتي تستضيفها العاصمة السنغالية داكار خلال الفترة من 6 إلى 15 ديسمبر الجاري.

وتأهل الأهلي إلى نهائيات البطولة بعد أن حصد المركز الأول في تصفيات المنطقة الخامسة التي أقيمت في تنزانيا خلال أكتوبر الماضي.

 

قائمة سيدات سلة الأهلي

‏‎‏‎وجاءت قائمة «سيدات سلة الأهلي» كالتالي:‏ دينا عمرو- ريم موسى- رنيم الجداوي- ميرال أشرف- تمارا نادر- نادين سلعاوي- يارا أسامة- فريدة وائل- بريانا ماركيز- نديوما كان - ديايشا فير- مادجيجوين سيني.

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