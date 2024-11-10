الأحد 10 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تموين الشرقية: ضبط 7 أطنان دقيق بلدي بالزقازيق وأبو حماد

ضبط 7 طن دقيق بلدي
ضبط 7 طن دقيق بلدي بالزقازيق وأبوحماد

أكد المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الشرقية، بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة.

تموين الشرقية: ضبط 13 طن مواد غذائية وأعلاف مجهولة المصدر

حملات على الانشطة التجارية 

 وذلك على الأنشطة التجارية المختلفة للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

حملة مكبرة من إدارة الرقابة التموينية 

وأشار إلى أنه تم تشكيل حملة مكبرة برئاسة محمد سعد مدير عام الرقابة  بالشرقيه ومفتشي الرقابة بالمديرية برفقة حملة قطاع وسط الشرقية برئاسة مصطفى الشحات للتأكد من صحة ما جاء بالشكاوى.

وأسفرت الحملة عن ضبط كمية من الدقيق البلدي قدرها 143 شيكارة دقيق بلدي بإجمالي كمية قدرها 7 طن و150كجم دقيق بلدي بعضها معاد تدويره في شكائر بيضاء اللون بغرض إعادة بيعها بالسوق السوداء بقصد التربح.

تحرير محاضر لأصحاب ماكينات الطحن 

 وتم تحرير محاضر حيال أصحاب ماكينات الطحن وتجار السوق السوداء بناحية مركزي الزقازيق وأبو حماد واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تموين الشرقية يضبط 10 أطنان أسمدة زراعية مجهولة المصدر

توجيهات المهندس المحافظ 

وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بضرورة عمل حملات مكثفة على السلع الغذائية والمخابز ومحلات السوبر ماركت لعدم استغلال المواطن ووصول الدعم إلى مستحقيه.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

رؤساء المراكز والمدن الأحياء والوحدات المحلية الطب البيطري مديرية الصحه جماية المستهلك الحملات التفتيشية الحملات الرقابية المغفاجئة

مواد متعلقة

تموين الشرقية يضبط 10 أطنان أسمدة زراعية مجهولة المصدر

تموين الشرقية: ضبط 13 طن مواد غذائية وأعلاف مجهولة المصدر

تموين الشرقية: حملات رقابية مشددة على الأنشطة التجارية

تموين الشرقية يضبط 24 طن مواد غذائية وأسمدة وأعلاف مجهولة المصدر

الأكثر قراءة

وزير العمل: مفيش عامل هيطلع بره مصر قبل عمل فحص مهني

حقيقة إيقاف تشغيل الموبايلات المستوردة من الخارج

سعر جرام الذهب الأحد في الصاغة 10 نوفمبر 2024

السيسي يصدر قرارين جمهوريين جديدين

مزاد علني لبيع سيارات ملاكى وبيك أب ونقل وونش ولودر وجرار زراعى، اعرف الشروط

موعد مباراة آينتراخت فرانكفورت وشتوتجارت في الدوري الألماني والقناة الناقلة

انخفاض أسعار الدواجن البيضاء اليوم الأحد

نتنياهو يعترف بمسئوليته عن تفجير أجهزة البيجر واغتيال نصر الله

منوعات

المزيد

فصل 92 طالبا جامعيا بالأردن بسبب شهادة تركية مزورة

مثل الهواتف والتلفزيونات، المقلاة الهوائية جاسوس جديد بكل منزل

استبدال نافورة تريفي الشهيرة في روما بحوض تمنيات

مقطع مرعب، قطار يدهس فتاة وتخرج من تحت عجلاته بخدش بسيط (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر كيلو النحاس الأحمر اليوم الأحد بالسوق المحلية

سعر طن القصدير اليوم الأحد بالبورصات العالمية

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الأحد بالسوق المحلية

استقرار أسعار السكر اليوم الأحد في الأسواق

المزيد

انفوجراف

ارتفاع أسعار 11 سلعة غذائية بعد زيادة التضخم السنوي لشهر أكتوبر 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة إمام المتقين علي بن أبي طالب (4 – 4)

"زي النهارده"، مولد الإمام موسى الكاظم، اشتُهر بالحلم والكرم ومات في السجن مسمومًا

أسماء سورة الحجرات والأحاديث الواردة في فضلها

المزيد
الجريدة الرسمية
ads