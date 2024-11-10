تموين الشرقية: ضبط 7 أطنان دقيق بلدي بالزقازيق وأبو حماد

أكد المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الشرقية، بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة.

حملات على الانشطة التجارية

وذلك على الأنشطة التجارية المختلفة للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

حملة مكبرة من إدارة الرقابة التموينية

وأشار إلى أنه تم تشكيل حملة مكبرة برئاسة محمد سعد مدير عام الرقابة بالشرقيه ومفتشي الرقابة بالمديرية برفقة حملة قطاع وسط الشرقية برئاسة مصطفى الشحات للتأكد من صحة ما جاء بالشكاوى.

وأسفرت الحملة عن ضبط كمية من الدقيق البلدي قدرها 143 شيكارة دقيق بلدي بإجمالي كمية قدرها 7 طن و150كجم دقيق بلدي بعضها معاد تدويره في شكائر بيضاء اللون بغرض إعادة بيعها بالسوق السوداء بقصد التربح.

تحرير محاضر لأصحاب ماكينات الطحن

وتم تحرير محاضر حيال أصحاب ماكينات الطحن وتجار السوق السوداء بناحية مركزي الزقازيق وأبو حماد واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

توجيهات المهندس المحافظ

وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بضرورة عمل حملات مكثفة على السلع الغذائية والمخابز ومحلات السوبر ماركت لعدم استغلال المواطن ووصول الدعم إلى مستحقيه.

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