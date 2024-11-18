تموين الشرقية: ضبط 3,5 طن مواد غذائية مجهولة المصدر

أكد المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بمحافظة الشرقية أنه بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، وذلك بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة، وذلك للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين..

تحرير 17 محضر إثبات حالة للمخابز

تمكنت تمكنت إدارة تموين بلبيس برئاسة المهندس أحمد مرسى مدير الإدارة و محمد سليمان ومحمد عمار مفتشى الرقابة التموينية بالإدارة من تحرير ١٧ محضر إثبات حالة للمخابز البلدية المخالفة، خلال حملات تموينية تفتيشية مفاجئة بنطاق مركز بلبيس.

وقد استكملت الحملة أعمالها وقامت بالمرور على الأنشطة التجارية.

تحرير المحاضر اللازمة

وأسفرت عن تحرير المحاضر اللازمة والتى منها رقم المحضر 7199 جنح بلبيس ضد صاحب محل سرجة وطحينة لحيازته واستخدامه ملح طعام خشن مجهول المصدر والملح موجود في مكان غير صالح للاشتراطات الصحية، وقد تم التحفظ على عدد (٦٠) شيكارة ملح خشن ×(٥٠ كجم) وزن الشيكارة الواحدة بإجمالي كمية قدرها (٣٠٠٠) كيلو جرام بما يعادل (٣ أطنان)، وقد تم التحفظ على جميع المضبوطات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.