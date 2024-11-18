الإثنين 18 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تموين الشرقية: ضبط 3,5 طن مواد غذائية مجهولة المصدر

تموين الشرقية ضبط
تموين الشرقية ضبط 3,5 طن مواد غذائية مجهولة المصدر

 أكد المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بمحافظة الشرقية أنه بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، وذلك بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة، وذلك للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين..

 

تحرير 17 محضر إثبات حالة للمخابز 

تمكنت تمكنت إدارة تموين بلبيس برئاسة المهندس أحمد مرسى مدير الإدارة و محمد سليمان ومحمد عمار مفتشى الرقابة التموينية بالإدارة من تحرير  ١٧ محضر إثبات حالة للمخابز البلدية المخالفة، خلال حملات تموينية تفتيشية مفاجئة بنطاق مركز بلبيس. 

وقد استكملت الحملة أعمالها وقامت بالمرور على الأنشطة التجارية. 

 

تحرير المحاضر اللازمة 

 وأسفرت عن تحرير المحاضر اللازمة والتى منها رقم المحضر 7199 جنح بلبيس ضد صاحب محل سرجة وطحينة لحيازته واستخدامه ملح طعام خشن مجهول المصدر والملح موجود في مكان غير صالح للاشتراطات الصحية، وقد تم التحفظ على عدد (٦٠) شيكارة ملح خشن ×(٥٠ كجم) وزن الشيكارة الواحدة بإجمالي كمية قدرها (٣٠٠٠) كيلو جرام بما يعادل (٣ أطنان)، وقد تم التحفظ على جميع المضبوطات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

محافظة الشرقية توين اشرقية عبدالكريم عوض الله وكيل وزارة التموين تحرير المحاضر اللاومة الحملات التفتيشية

مواد متعلقة

تموين الشرقية يضبط 18,5 طن منتجات لحوم مصنعة مجهولة

تموين الشرقية: ضبط 85 عبوة مبيدات زراعية منتهية الصلاحية

تموين الشرقية: ضبط 3 آلاف لتر زيت طعام مجهول بمركز ديرب نجم

تموين الشرقية: ضبط 7 أطنان دقيق بلدي بالزقازيق وأبو حماد

الأكثر قراءة

ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب اليوم الإثنين

ارتفاع جديد في سعر جرام الذهب الاثنين 18 نوفمبر 2024 (آخر تحديث)

قفزة في أسعار سبائك الذهب اليوم الإثنين 18 نوفمبر 2024

انخفاض سعر الكتكوت الأبيض 10 جنيهات في الأسواق

سعر الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم الإثنين 18 نوفمبر 2024

ارتفاع سعر الجنيه الذهب في الصاغة اليوم الاثنين 18 نوفمبر 2024

أول تعليق من تركيا بشأن نقل مكتب حماس إلى أراضيها

الأقمار الصناعية تظهر كارثة جديدة بإثيوبيا، خبير يكشف تسريبا ضخما في سد السرج

منوعات

المزيد

إيلون ماسك يبحث عن موظفين لوزارته الجديدة، اعرف الشروط

تحطمت بسبب الضباب الكثيف، سقوط طائرة صغيرة في سلوفينيا

وفاة ملك جمال الأردن بعد صراع مرير مع مرض السرطان

أوكرانيا تغرق في الظلام غدا لهذا السبب

المزيد

خدمات

المزيد

البطاطس ترتفع لـ 16 جنيهًا، أسعار الخضراوات اليوم بسوق العبور

بسعر يبدأ من 28 جنيها، تعرف على أسعار الأرز الأبيض اليوم الاثنين

بكام كيلو السكر اليوم الاثنين في الأسواق

انخفاض سعر الكتكوت الأبيض 10 جنيهات في الأسواق

المزيد

انفوجراف

من أصول عربية.. من هي جوليا النشيوات زوجة مستشار ترامب للأمن القومي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤيا خلع الملابس في المنام وعلاقته بالتخلص من الأعباء

أمين البحوث الإسلامية: الفطرة تستطيع كشف حقيقة وجود الله من خلال 4 مستويات

اللجنة العليا للدعوة بالأزهر تقدم روشتة مستوحاة من قصة نبي الله يوسف للحفاظ على الأسرة

المزيد
الجريدة الرسمية