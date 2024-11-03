تموين الشرقية: ضبط 4 أطنان مواد غذائية مجهولة المصدر

أكد المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بمحافظة الشرقية أنه بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية والتى تكون دائما متنوعة ومختلفة للتأكد من إلتزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين..

تكليفات المهندس المحافظ

وتنفيذًا لتكليفات محافظ الشرقية، قام المهندس عبدالكريم عوض الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالشرقية بجولة تفقدية بمدينة العاشر من رمضان برفقة محمد سعد مدير عام الرقابة التموينية بالمديرية ومحمد ابو زيد والدكتور مصطفى حمودة معاوني وكيل الوزارة، ،وذلك للمرور على عددًا من المخابز البلدية المخصصة لإنتاج الخبز البلدي المدعم الذي يصرف للمواطنين بموجب البطاقات التموينية وللوقوف على مدى إلتزام أصحاب المخابز بالقوانين والقرارات والتوجيهات الوزارية المنظمة لهم.

التعامل بصورة آدمية مع المواطن بالمخابز

وشدد وكيل الوزارة على نظافة المخابز والتعامل بصورة آدمية مع المواطنين وتقديم رغيف خبز جيد ومطابق للمواصفات الأوزان وتقديم أفضل خدمة للمواطنين.

متابعة منافذ مشروع جمعيتى

واستمرت الحملة بالتفتيش ومتابعة سير العمل بمنافذ مشروع جمعيتي والبدالين التموينيين والمجمعات الاستهلاكية وفرع شركة الجملة والسيارات المتنقلة للتأكد من توافر السلع التموينية وصرف المقررات التموينية للمواطنين بالأسعار الرسمية من خلال المنافذ كما تم تفقد منفذ لبيع اللحوم والتأكد من توافرها دائمًا مع العمل المستمر على تطوير تلك المنافذ لخدمة المواطنين.

متابعة الانشطة التجارية لضبط الخارجين عن القانون

وباستكمال المرور للتفتيش على الأنشطة التجارية لضبط الخارجين عن القانون، تم ضبط مخزن غير مرخص للسلع الغذائيه وقد تم التحفظ على المضبوطات لعدم الإحتفاظ بالفواتير والمستندات الداله علي مصدرها وهى عبارة عن 2طن زيت طعام وطن أرزحر و500 كجم سكر حر 4000 كيس مقرمشات أطفال غير مدون عليه أي بيانات مما يسبب ضرر بالغ على صحة الأطفال، وقد تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتحرير المحاضر اللازمة.

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