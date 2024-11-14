تموين الشرقية: ضبط 85 عبوة مبيدات زراعية منتهية الصلاحية

أعلن المهندس عبد الكريم عوض الله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الشرقية، أنه تم اليوم تشكيل حملة برئاسة العدل السيد مدير الإدارة وإبراهيم عبدالسلام رئيس الرقابة التموينية رفقة مصطفى نصر كبير مفتشي الإدارة ومجدي عبد الفتاح رئيس قسم الصيانة.

التحفظ على 85 عبوة مبيدات حشرية

وأضاف: أسفرت الحملة عن تحرير محضر رقم 17472 جنح الحسينية ضد صاحب محل مبيدات زراعية بقصاصين الشرق وذلك لحيازته مبيدات زراعية منتهية الصلاحية وتم التحفظ على 85 عبوة مبيدات حشرية ومبيدات فطرية ومبيدات حشائش وسماد ورقي عبوات مختلفة الأوزان وجميعها منتهية الصلاحية و3 محاضر أخرى بالإضافة إلى 42 مخالفة تموينية.

محافظ الشرقية

كان المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية قد كلف المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بالشرقية بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة وذلك على الأنشطة التجارية المختلفة للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.