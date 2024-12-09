تحرير 28 محضرا للمخابز بقرى موشا وريفا وشطب بأسيوط

وجه اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط بتكثيف الحملات الرقابية المفاجئة على المخابز للتأكد من جودة رغيف الخبز ومطابقته للمواصفات القياسية ومتابعة حصص الدقيق المنصرف والتأكد من عدم التلاعب في الأوزان لضمان وصول خبز جيد للمستهلكين بجودة عالية ومطابق للمواصفات.

حماية المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه

وشدد محافظ أسيوط على إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين لحماية المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه تنفيذًا لتوجيهات الحكومة برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء وفي إطار المتابعة المستمرة من الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.

وأوضح محافظ أسيوط في تصريحات له اليوم الإثنين أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسيوط برئاسة اللواء محمد عزت رئيس المركز قامت بشن حملات مفاجئة علي المخابز بالتنسيق التموين بهدف إحكام الرقابة على المخابز.

تحرير 28 محضر لمخالفات متنوعة بالمخابز

و تم شن حملات بقرى موشا وريفا وشطب وأسفرت الحملة عن تحرير 28 محضر لمخالفات متنوعة ما بين نقص الوزن وعدم الإعلان عن الأسعار وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وعدم نظافة أدوات العجن أو توقف عن الإنتاج وذلك بمشاركة عبدالباقي سيد نائب رئيس المركز وعبدالناصر عبدالنعيم رئيس الوحدة المحلية لقرية ريفا وعبدالله عبد المولى مدير إدارة تموين مركز أسيوط وهبة جميل مدير مكتب تموين الزاوية وابراهيم محمد بمكتب تموين شطب وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد محافظ أسيوط على الإهتمام الذى توليه الدولة للمواطن وحرصها على حصوله على الدعم الذى يستحقه والتأكد من مطابقة السلع للمواصفات وتوافرها وحماية جمهور المستهلكين من الغش التجاري.

وكان محافظ أسيوط قد أعلن عن إستقبال شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة على أرقام (2135858/ 088) أو (2135727/ 088) ورقم (2135670/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01066628906) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.

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