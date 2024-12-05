غلق مخبز مخالف لمدة شهر وضبط دقيق مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء بأسيوط

قال اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط إنه تم ضبط دقيق بلدي مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء وغلق مخبز مخالف وتحرير 260 محضرا خلال حملات تموينية تم شنها على المخابز البلدية والسياحية والمحال التجارية والأسواق والمخازن ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود والبدالين التموينيين ومشروع جمعيتي بالمراكز والأحياء خلال 4 أيام متتالية.

تكثيف الحملات الرقابية على المنافذ والأسواق بأسيوط

ولفت محافظ أسيوط إلى التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتلاعبين بحقوق المواطنين دون تهاون أو تقاعس لردع كل من تسول له الاستغلال والتلاعب بالسلع المدعمة مشيرًا إلى أهمية التنسيق بين مديرية التموين ومباحث التموين ورؤساء المراكز والأحياء والوحدات المحلية ومديري الإدارات التموينية وكافة الأجهزة المعنية‏‎ لتكثيف الحملات الرقابية على المنافذ والأسواق تنفيذًا لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه.

ضبط 43 شيكارة دقيق بلدي مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء بأسيوط

وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية التموين برئاسة خالد محمد وكيل وزارة التموين بأسيوط قد شنت عدة حملات مكبرة بالمراكز والأحياء بالاشتراك مع المقدم أحمد على رئيس مباحث التموين والرائد أحمد عبد الكريم وكيل الإدارة حيث أسفرت تلك الحملات عن ضبط 43 شيكارة دقيق بلدي مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء، و340 علبة أعشاب منتهية الصلاحية، و46 طبق كبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

تحرير 236 محضر تمويني لمخالفات متنوعة في أسيوط

ولفت محافظ أسيوط إلى تحرير 3 محاضر سجائر أزيد من السعر وتحرير 18 محضر عدم الإعلان عن الأسعار للمحلات والمقاهي والمطاعم والمحال التجارية مضيفًا أنه في مجال المخابز البلدية تم تحرير 236 محضرا تموينيا لمخالفات متنوعة.

كما تم غلق مخبز بإحدى قرى أسيوط لمدة شهر وذلك لإنتاجه خبزا بلديا ناقص الوزن وتحرير محاضر أخرى ما بين (نقص وزن ومواصفات وعدم نظافة وعدم وجود لوحة بيانات إعلانية وتوقف جزئي وعدم وجود ميزان والتصرف في كميات من الدقيق وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين).

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