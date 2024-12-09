5 أسباب وراء حادث أسيوط المأساوي والسر في فرامل اليد (تقرير)

شهدت محافظة أسيوط حادثا مأساويا أدمى القلوب مساء أمس الأحد جراء سقوط سيارة ميكروباص 14 راكبا تحمل 10 ركاب بسبب انزلاق السيارة في الطريق المنحدر المؤدي للترعة مما أدى إلى غرقها وغرق من بداخلها، وجرف التيار عددا من ركابها بعيدا عن موقع الحادث فمنهم من خرج جثة وآخرون تاهوا في ظلمات البحر.

توقف عمليات البحث عن مفقودين حتى الصباح

وتوقفت منذ قليل عمليات البحث عن ناجين أو ضحايا في حادث سقوط سيارة ميكروباص بترعة الإبراهيمية بديروط بمحافظة أسيوط بينما ينتظر الأهالي خروج ضحاياهم من المياه.



وترصد فيتو في تقريرها التالي 5 أسباب أدت إلى وقوع الحادث المأساوي ووفاة عدد من الركاب الذين استقلوا السيارة المنكوبة وذلك حسب تصريحات الناجين وسكان المنطقة وتحريات المباحث.

موقف ديروط بلا حاجز بينه وبين الترعة

وقوع موقف سيارات ديروط أسيوط في حيز ضيق بين الطريق السريع والجانب الغربي لترعة الإبراهيمية "منطقة بحر يوسف" وعدم وجود سور يحيط السيارات ليمنع انحدارها للخلف جعله "منه للترعة على طول" ودون وجود أي معايير للسلامة بالموقف والذي يضم عشرات السيارات.

الأهالي تطالب بنقل موقف ديروط لموقع أكثر أمانا

وفي هذا السياق، أكد عدد من الأهالي انهم كثيرا ما طالبوا بنقل الموقف من هذا المكان المنحدر والغير آمن لموقع آخر خاصة بعد تقديمهم عدة اقتراحات لمواقف مجهزة بتنادات وباكيات سيارت بالقرب من موقع الموقف الحالي إلا أن تلك المطالبات لم تجد لها أي استجابة.

السائق نسي يشد فرامل اليد



الأمر الثاني الذي أدى إلى وقوع الحادث هو إهمال السائق والذي دلت عليه تحريات المباحث من موقع الحادث حينما ترك السائق السيارة دون شد الفرامل اللازمة لإيقاف السيارة مما أدى إلى تحركها ومن ثم انزلاقها في المنحدر وحتى داخل المياه بمجرد أن ثقل الوزن بها ولذلك تحفظت النيابة العامة على السائق عقب ضبطه لتسببه في سقوط الميكروباص.

عمق ترعة الإبراهيمية كونها نيلية وسرعة التيار



كما أن عمق الترعة الإبراهيمية كونها ترعة نيلية وسرعة وشدة التيار بمنطقة بحر يوسف التي وقع فيها الميكروباص أدى إلى غرقه بسرعة لم تتجاوز الدقيقة ومصرع من بداخله لعدم تمكنهم من الخروج وجرفهم التيار بعيدا حتى أن القوات انتشلت هيكل السيارة فارغا دون ركاب على بعد ٥٠ مترا من موقع سقوطها.

الظلام الدامس يعيق عمليات البحث عن مفقودين أو إنقاذ الركاب



كذلك وقف الظلام الدامس في الليل وتأخر الوقت عائقا للأهالي في إنقاذ الركاب ولقوات الحماية المدنية من أفراد الغواصين والإنقاذ النهري والمعدات بأسيوط أمام تمكنهم من انتشال المفقودين أو العثور عليهم لذلك أمرت القوات أفرادها بالانسحاب من المكان استئناف أعمال البحث صباحا حين يتوفر إضاءة كافية للعثور على المفقودين الذين أصبحوا في عداد الموتى بعد مرور أكثر من ٦ ساعات على وقوع الحادث ولم يستدل عليهم.

تأخر وصول الدعم ومعدات الإنقاذ لأكثر من ساعة ونص



وكان لمسئولي محافظة أسيوط نصيبا من الإهمال الذي أدى إلى تفاقم الأزمة وعدم التمكن من إنقاذ ركاب السيارة وذلك لتأخر وصول قوات الحماية المدنية وفرق الانقاذ إلا بعد مرور أكثر من ساعة من وقت وقوع الحادث سوى أفراد قليلة من مجلس مدينة ديروط ومركز الشرطة بينما وصلت القوات الداعمة بعد مرور وقت طويل من وقوع الحادث.

كل هذه الأسباب تعاونت حتى كانت النتيجة مأساوية فسقوط السيارة في الترعة كارثة وتأخر إنقاذ الركاب حتى فقدوا حياتهم في ظلمات وجحيم المياه بات الكارثة الأكبر.

إخطار بوقوع حادث مأساوي وسقوط سيارة بترعة بأسيوط

كان محافظ أسيوط قد تلقى إخطارًا من غرفة العمليات المركزية بالمحافظة يفيد ورود بلاغ بسقوط سيارة ميكروباص 14 راكب تحمل أرقام (٦٢٥٤ ي.ص.ج) بترعة بحر يوسف أمام موقف سيارات الأجرة بمدينة ديروط.

إنقاذ 4 مواطنين قبل سقوط السيارة وانتشال جثة من المياه

وعلى الفور أمر محافظ أسيوط بتوجيه كافة الأجهزة المعنية إلى موقع الحادث حيث انتقلت قوات الحماية المدنية والإنقاذ النهري وسيارات الإسعاف ومعدات الوحدة المحلية إلى موقع الحادث وتم إنقاذ 4 مواطنين قبل سقوط السيارة وانتشال جثة من المياه ونقلها لمستشفى ديروط المركزي كما تم رفع السيارة من المياه بواسطة ونش الوحدة المحلية فيما تواصل قوات الإنقاذ النهري جهودها للبحث عن الباقين.

وأشار محافظ أسيوط إلى أنه فور وقوع الحادث تم تكليف مصطفى علي رئيس مركز ومدينة ديروط بالمتابعة المستمرة وتقديم كافة أوجه الدعم حتى إنتهاء عملية البحث والتعامل مع تداعيات الحادث من حيث إنهاء إجراءات دفن المتوفين ومتابعة صرف التعويضات لأسر المتوفين والمصابين كما كلف محمد حسين وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بالمحافظة والشيماء عبد المعطي وكيل المديرية بالتوجه إلى موقع الحادث وحصر المصابين والمتوفيين وصرف الإعانات العاجلة للمصابين وكافة التعويضات لأسر المتوفيين وتقديم كافة أوجه الدعم والمساعدة لهم.

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