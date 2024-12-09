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محافظ أسيوط يتفقد مشروع تدوير مخلفات الموز (صور)

مفارم الموز بمحافظة
مفارم الموز بمحافظة أسيوط، فيتو

 أكد اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، أهمية دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ضمن جهود الدولة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بأهمية توفير التمويل اللازم لإقامة مشروعات جديدة مشروعات الشباب في مختلف المجالات التجارية والإنتاجية أو التوسع في المشروعات القائمة بالفعل، للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية في ضوء رؤية 2030، وفي إطار التوجه نحو دعم ونشر ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال بهدف توفير فرص عمل للشباب والحد من البطالة. 

 

 جاء ذلك خلال تفقد محافظ أسيوط لمشروع تدوير مخلفات أشجار الموز بقرية اللوقا بمركز ومدينة ساحل سليم يرافقه الدكتور مينا عماد نائب المحافظ وعبداللطيف عبدالمنعم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم ويسري كامل مدير المتابعة الميدانية.

مشروع تدوير مخلفات أشجار الموز بقرية اللوقا بساحل سليم

 وواصل محافظ أسيوط متابعته لمشروع تدوير مخلفات أشجار الموز بقرية اللوقا بمركز ومدينة ساحل سليم وتفقده مراحل الإنتاج من خلال إعادة تدوير مخلفات أشجار الموز في إنتاج السماد السائل ويطلق عليه السماد الذكي الأورجانيك بديل للأسمدة الأزوتية واليوريا والنترات فضلًا عن إنتاج الكمبوست الذي يوفر العناصر الكبرى والصغرى اللازمة لنمو النباتات ويزيد من قدرة التربة على إذابة العناصر الغذائية للنبات. 

ألياف الموز تستخدم في صناعة الورق والمنسوجات وأدوات الطعام 

 كما تفقد محافظ أسيوط صناعة الألياف والتي تستخدم في صناعة الورق والمنسوجات وأدوات الطعام ذات الاستخدام الواحد وذلك ضمن خطة المحافظة لتعزيز التنمية المحلية، وخلق فرص عمل حقيقية للشباب.

وأوضح محافظ أسيوط، أن قد سبق وتم توقيع عقود مع عدد من الجمعيات الأهلية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر لتنفيذ مشروعات للتنمية المجتمعية بتمويل قدره 6.65 مليون جنيه في إطار المنحة المقدمة من الاتحاد الأوروبي ودعم أصحاب المشروعات ماليًا وفنيًا وتدريبيًا وتسويقيا واستغلال الموارد الطبيعية التي تتمتع بها المحافظة في تنفيذ مشروعات صغيرة جديدة تقدم منتجات وخدمات تحتاجها الأسواق المحلية والعالمية، لافتًا إلى أن مشروع تدوير مخلفات الموز يتم تنفيذه بالتنسيق بين  جمعية سيدات الأعمال بأسيوط وهيئة بلان انترناشيونال إيجيبت ومشاركة جمعية الرجاء الحر.

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 وأشار أبوالنصر إلى أن الدولة تولى اهتمامًا كبيرًا بمساعدة ودعم الشباب لإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، لدورها فى خلق فرص عمل جديدة ودعم الاقتصاد المحلي وحث الشباب على تحديث الصناعات والحرف الصغيرة لمواكبة التطور العلمي والصناعي ورفع مستوى التنافسية ومساعدة رواد الأعمال في تحويل أفكارهم المبتكرة إلى مشاريع اقتصادية ناجحة، وتوفير المكان المناسب المجهز للعمل بالكامل، والدعم الفني له مؤكدًا تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات التي قد تقف أمام تنفيذ مثل هذه المشروعات والعمل على تطويرها لتعظيم الاستفادة منها ما يساهم في توفير فرص عمل للشباب وتعزيز الإستفادة من الإمكانات المتاحة.

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