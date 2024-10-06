الأحد 06 أكتوبر 2024
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محافظات

تحرير 112 محضرا متنوعا خلال حملات تموينية مكبرة في أسيوط

حملة تموينية بأسيوط،
حملة تموينية بأسيوط، فيتو

أكد اللواء الدكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، مواصلة شن الحملات التموينية على القطاعات بالمراكز والأحياء والقرى، وذلك بالتنسيق بين التموين ومباحث التموين ورؤساء المراكز وجهاز حماية المستهلك بهدف إحكام الرقابة على الأسواق لتقديم خدمات أفضل للمواطنين تنفيذًا لخطة الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للتنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030. 

اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين

ولفت محافظ أسيوط إلى أهمية التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية كـ (التموين ومباحث التموين ورؤساء المراكز وجهاز حماية المستهلك والتموين والصحة والطب البيطري و...) وغيرها، مشيرًا إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وردع كل من تسول له نفسه الاستغلال التجاري للمواطنين والاتجار في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة عن طريق التلاعب في الأسعار.

تحرير 97 محضرا متنوعا في حملة تموينية بالقوصية 

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لرئاسة مركز ومدينة القوصية برئاسة أسامة سحيم رئيس المركز قامت بحملة تموينية على المخابز والمحلات العامة بمشاركة إدارة تموين القوصية بقيادة سامح عبد العال مدير الإدارة قد أسفرت عن تحرير 97 محضرا متنوعا ما بين نقص وزن وتصرف ونظافة ومواصفات وعدم إعلان. 

حملة تموينية مكبرة بالبداري 

كما قامت الوحدة المحلية لرئاسة مركز ومدينة البداري برئاسة الدكتور محمد عبد الراضي رئيس المركز بالتنسيق مع أيمن أحمد مدير إدارة التموين بالبداري، حيث أسفرت الحملة عن تحرير 15 محضرا متنوعا ما بين (تصرف في كمية من الدقيق، ونقص وزن، ومواصفات، وعدم نظافة، وعدم صرف بون). 

ضبط 7 أطنان زيت طعام مجهول المصدر في حملة تموينية بأسيوط (صور)

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وأشار محافظ أسيوط إلى تكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة على (الأسواق، والمخابز، ومستودعات البوتاجاز، ومنافذ البيع المختلفة) لضمان توافر السلع الغذائية والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه والتزام المخابز بالتعليمات ومطابقة المواصفات وحماية جمهور المستهلكين من الغش التجاري.

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