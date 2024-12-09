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بالأسماء، 3 ناجين و5 سيدات مفقودات في حادث سقوط ميكروباص بترعة بأسيوط

الميكروباص المنكوب
الميكروباص المنكوب بترعة الإبراهيمية بأسيوط، فيتو

تواصل قوات الحماية المدنية والإنقاذ بمحافظة أسيوط جهودها للبحث عن مفقودين أو ضحايا في حادث سقوط ميكروباص بالركاب بترعة الإبراهيمية بموقف ديروط أسيوط.

 

البحث عن 5 مفقودات سيدات في حادث ديروط 


وكشفت المعاينة الأولية لموقع الحادث، أن القوات تبحث عن 5 سيدات مفقودات وتمكنت من إخراج 4 جثث بالإضافة إلى إنقاذ مصاب وتم نقله لتلقي العلاج بمستشفى ديروط المركزي.

 

بلاغ بسقوط سيارة ميكروباص بترعة بأسيوط 

 

تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بورود بلاغ بسقوط سيارة ميكروباص أجرة محملة بالركاب  في مياه ترعة الإبراهيمية بموقف الركاب بمركز ديروط.

 

سقوط ميكروباص بالركاب في ترعة الإبراهيمية

 

وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية والإنقاذ النهري والأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف بمحافظة أسيوط إلى موقع الحادث، لانتشال السيارة الميكروباص والبحث عن ناجين في المياه.

وتمكنت القوات قبل قليل من استخراج هيكل السيارة الميكروباص وإنقاذ مصاب وانتشال 4 جثث ضحايا من ركاب الميكروباص وجار استكمال أعمال البحث عن مفقودين.

 

أسماء الناجين والمفقودين في سيارة ديروط بأسيوط 


وفيما يلي أسماء المتوفين وعدد من المفقودين والناجين بحادث ميكروباص ديروط بأسيوط حتى الآن حيث نجى المهندس أحمد صابر زكي البارودي مهندس مدني بالقوصية بعدما قفز من السيارة على الشاطئ وأصيب بقدميه وتم نقله المستشفى لتلقى وخرج منذ قليل.


كذلك أصيبت الطفلتان أبناء سيدة تدعي شريهان عثمان بعدما قامت بإلقائهم خارج السيارة وتم نقلهم لتلقي العلاج.

ولقي محمود صلاح محمود عدلي، ٣٧ سنة فلاح، مصرعه وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى ديروط العام.

فيما تكثف القوات من جهودها للبحث عن عدد من المفقودين تم التأكد من استقلالهم السيارة وهم:

دعاء شحاتة عبدالحميد ٢٤  بني يحيى معيدة بكلية التربية أسيوط ما زالت مفقودة.

شريهان عثمان صديقي عبدالله ٣٥ سنة ديروط الشريف مفقودة.

سماح نتعي سيد خليل ٣٥ سنة ربة منزل، مفقودة.

 وفرحة رمضان نتعي ٢٢ سنة ربة منزل مفقودة.

 وجاري البحث عن سعد الهنا سيد خليل  ٦٥ سنة ش الشيخ ظريف (مفقودة) وآخرين لم يستدل على هويتهم.

إنقاذ مصاب وانتشال 4 جثث من ضحايا سقوط ميكروباص بترعة الإبراهيمية بأسيوط

الحماية المدنية تنتشل ميكروباص سقط في ترعة الإبراهيمية بأسيوط (صور)


جدير بالذكر أن موقف سيارات ديروط / أسيوط يقع في حيز ضيق مباشرة على الجانب الغربي من الترعة الإبراهيمية ولا يوجد أي سور حول الموقف يمنع انحدار السيارات للخلف ودون وجود أي معايير للسلامة بالموقف.

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