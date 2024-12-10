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دين ودنيا

من خواطر الشعراوي، دعوة للتأمل فيما لحق بالأقوام السابقة (فيديو)

الشيخ محمد متولي
الشيخ محمد متولي الشعراوي، فيتو

سورة العنكبوت، أوضح الشيخ محمد متولي الشعراوي في خواطره بسورة العنكبوت، دعوة المولى عز وجل لعباده بالتأمل فيما لحق بالأقوام السابقة، مبينا العبرة والعظة من ذلك.


سورة العنكبوت الآية 35

قال تعالى: «وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ».

سورة العنكبوت الآية رقم 35
سورة العنكبوت الآية 35


تفسير الشيخ الشعراوي للآية 35 من سورة العنكبوت


قال الشيخ محمد متولي الشعراوي: لأن هذا العذاب استأصلهم، وقضى عليهم، وجعلهم عبرة لكل عاقل متأمل وآية في الكون لكل عابر بها، كما قال سبحانه: {وَإِنَّكُمْ لَّتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُّصْبِحِينَ} [الصافات: 137]، إذن: فالعبرة باقية بأهل سَدُوم كلما مر الناس بقُراهم.

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دعوة للتأمل فيما لحق بالأقوام السابقة

وأضاف الشيخ الشعراوي: لذلك قال الله عنها {آيَةً بَيِّنَةً} [العنكبوت: 35]، الآية: الشيء العجيب الذي يدعو للتأمل {بَيِّنَةً} [العنكبوت: 35]، واضحة كدليل باقٍ، وظاهر لا يخفى على أحد {لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ} [العنكبوت: 35]، يعني: يبحثون ويتأملون بسبب ما حاق بهذه القرى، وما نزل بها من عذاب الله.

الشيخ محمد متولي الشعراوي

نشأ الشيخ الشعراوي في بيئة ريفية بسيطة، إذ ولد بقرية دقادوس، مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية بجمهورية مصر العربية، في 15 أبريل عام 1911م، وأتم حفظ القرآن الكريم في الحادية عشرة من عمره، وحصل على الشهادة الابتدائية الأزهرية عام 1923م، ودخل المعهد الثانوي الأزهري، وزاد اهتمامه بالشعر والأدب، وحظى بمكانة خاصة بين زملائه، فاختاروه رئيسًا لاتحاد الطلبة، ورئيسًا لجمعية الأدباء بالزقازيق.

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مؤلفات الشيخ الشعراوي 

وقد حفظ الشيخ الشعراوي علمه وكتب له البقاء لعديد الأجيال في عدة مؤلفات علمية منها: “معجزة القرآن - الأدلة المادية على وجود الله - أنت تسأل والإسلام يجيب - الإسلام والفكر المعاصر - قضايا العصر - أسئلة حرجة وأجوبة صريحة”.

 

وفاته

وبعد عمر مديد في رحاب الدعوة الإسلامية المستنيرة والسمحة، وفي خدمة الإسلام والمسلمين، توفي الشيخ الشعراوي عن عمر يناهز السابعة والثمانين، في 22 صفر 1419هـ، الموافق 17 يونيو 1998م.

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