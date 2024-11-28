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دين ودنيا

«وإذا بُشر أحدهم بالأنثى»، الشعراوي يصف حال البشارة بالفتاة في الجاهلية (فيديو)

الشيخ محمد متولي
الشيخ محمد متولي الشعراوي، فيتو

تحدث الشيخ محمد متولي الشعراوي في خواطره بـسورة النحل، عن مشهد من مشاهد الجاهلية، حين يُبشر الرجل بالأنثى، واصفا حاله حينها، ومبينًا معنى كظيم في الآية الكريمة.


سورة النحل الآية 58

قال تعالى: «وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ».

وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. [ النحل: 58]
سورة النحل الآية 58، فيتو

تفسير الشيخ الشعراوي للآية 58 من سورة النحل

قال الشيخ محمد متولي الشعراوي: نعرف أن البشارة تكون بخير، فكان يجب عليهم أن يستقبلوها استقبالَ البشارة، ولكنهم استقبلوها استقبال الناقمين الكارهين لما بُشّروا به، فتجد وجه الواحد منهم. {مُسْوَدًّا} [النحل: 58]، ومعنى اسوداد الوجه انقباضه من الغيظ؛ لذلك يقول تعالى: {وَهُوَ كَظِيمٌ} [النحل: 58].

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معنى كظيم

وأكمل الشيخ الشعراوي: الكظم هو كَتْم الشيء، ولذلك يقول تعالى في آية أخرى: {والكاظمين الغيظ} [آل عمران: 134]، وهو مأخوذ من كَظْم القِرْبة حين تمتلئ بالماء، ثم يكظمها أي: يربطها، فتراها ممتلئة كأنها ستنفجر، هكذا الغضبان تنتفخ عروقه، ويتوارد الدم في وجهه، ويحدث له احتقان، فهو مكظوم ممنوع أنْ ينفجر.

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الشيخ محمد متولي الشعراوي

نشأ الشيخ الشعراوي في بيئة ريفية بسيطة، إذ ولد بقرية دقادوس، مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية بجمهورية مصر العربية، في 15 أبريل عام 1911م، وأتم حفظ القرآن الكريم في الحادية عشرة من عمره، وحصل على الشهادة الابتدائية الأزهرية عام 1923م، ودخل المعهد الثانوي الأزهري، وزاد اهتمامه بالشعر والأدب، وحظى بمكانة خاصة بين زملائه، فاختاروه رئيسًا لاتحاد الطلبة، ورئيسًا لجمعية الأدباء بالزقازيق.

 

مؤلفات الشيخ الشعراوي 

وقد حفظ الشيخ الشعراوي علمه وكتب له البقاء لعديد الأجيال في عدة مؤلفات علمية منها: “معجزة القرآن - الأدلة المادية على وجود الله - أنت تسأل والإسلام يجيب - الإسلام والفكر المعاصر - قضايا العصر - أسئلة حرجة وأجوبة صريحة”.

وفاته

وبعد عمر مديد في رحاب الدعوة الإسلامية المستنيرة والسمحة، وفي خدمة الإسلام والمسلمين، توفي الشيخ الشعراوي عن عمر يناهز السابعة والثمانين، في 22 صفر 1419هـ، الموافق 17 يونيو 1998م.

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