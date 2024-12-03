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علي جمعة: من قتل حيوانًا ظلمًا لن يفلت من عذاب الله، والزنا عواقبه خطيرة

الدكتور علي جمعة،
الدكتور علي جمعة، فيتو

أكد الدكتور علي جمعة، المفتي السابق للجمهورية، أن الله أقر حقوق العباد في الحياة والتملك والرأي وحرية التفكير والاعتقاد، وعباد الله يلتزمون بشرعه، وحرم الله عليهم حتى قتل الحيوان، ولا يدع الله من قتل؛ حتى الحيوان ظلمًا وتعذيبًا، يفلت من عذابه.

 

من قتل حيوانًا ظلمًا لن يفلت من عذاب الله

وكشف علي جمعة أن الله وصف عباده بصفة سلبية وهي ترك الزنا، مشيرًا لقول الله تعالى: (وَلاَ يَزْنُونَ) في سورة الفرقان، مؤكدًا أن الزنا من أعظم الكبائر، وأشد الذنوب، وقد خصه الله بنهي يبين خطره.


وقال الدكتور علي جمعة عن حقوق العباد في الإسلام: “الإسلام يقر ما للذات الإنسانية من حقوق أولها: حق الحياة، ثم حق التملك، وحق التزوج، حق الرأى، حرية التفكير، حرية الاعتقاد فكل هذه الحقوق هي مقومات لحماية للإنسان وضمانا لمسيرته وتحقيقا للهدف الذي خلق من أجله”.


وعن صفات عباد الرحمن قال علي جمعة: "وعباد الرحمن يلتزمون بشريعة الإسلام في مقاصدها العالية، وفي أحكامها التفصيلية، بل إنهم يحرمون قتل أي حيوان أيضا بغير حق، وهم يمتثلون لما أمرهم به سيدهم ونبيهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم حيث قال: "ما من إنسان يقتل عصفورا فما فوقها بغير حق إلا سأله الله عز وجل عنها" رواه النسائي في الكبرى، والحاكم في المستدرك."


وتابع علي جمعة "ويؤمنون بأن الله لا يدع من قتل، حتى الحيوان ظلمًا وتعذيبًا، يفلت من عذابه، وهم بذلك يصدقون بما أخبره به المصطفى، صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: "دخلت امرأة النار في هرة حبستها ولا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض" رواه البخاري ومسلم."

الله وصف عباده بصفة سلبية هي الزنا


وقال الدكتور علي جمعة: "فهم يرحمون من في الأرض حتى يرحمهم من في السماء، فهم راحمون إذا استرحموا رحموا، وإذا سألوا أعطوا، وإذا خلوا ذكروا الله، جعلنا الله منهم آمين. ثم وصفهم ربهم بصفة سلبية أخرى وهي ترك الزنا، فقال تعالى: (وَلاَ يَزْنُونَ) [الفرقان:68]، فالزنا من أعظم الكبائر، وأشد الذنوب، ولقد خصه الله بنهي يبين خطره، فقال تعالى: (وَلاَ تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا) الإسراء:32."


وعن نهي الله لعباده عن الزنا، قال علي جمعة: "فلم ينه الله عن الزنى فحسب، بل نهى عن القرب من الزنا، ومن عظمة حرمة الزنا حرم الله النظر المحرم بين الجنسين، وحرم اللمس، وحرم الخضوع بالقول، وحرم الخلوة، كل هذه أفعال تقرب العبد من الزنا."


واختتم علي جمعة حديثه فقال: "والمتأمل في تحريم الله لكل هذه المقدمات يدرك تمام رحمة الله، فمن رحمته أن حرم ذلك كله حتى يسهل للإنسان الابتعاد عن الزنا، فتخيل لو أن الله أباح للإنسان كل تلك المقدمات، ثم أمره أن يبتعد عن الزنا، كان ذلك فيه من الحرج ما فيه على الإنسان، فرحمته فاضت على البشرية وكان من آثارها وقايتهم من الوقوع في الذنوب بأمره الكوني، وبأمره الشرعي...".
 

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الدكتور على جمعة الزنا من أعظم الكبائر حقوق العباد في الإسلام على جمعة حكم الزنا في الإسلام حكم قتل الحيوان في الإسلام

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