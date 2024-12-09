الإثنين 09 ديسمبر 2024
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صحة ومرأة

قناع طبيعي لإزالة شعر الوجه بسهولة وبدون التهابات

إزالة شعر الوجه،
إزالة شعر الوجه، فيتو

إزالة شعر الوجه من الأمور التي تهتم بها الفتيات كثيرا للحصول على وجه صافٍ ومشرق وأكثر نضارة وحيوية.

وإزالة شعر الوجه له طرق عديدة، ولكن معظمها يسبب تهيج والتهابات البشرة ما يؤثر على جمال البشرة ومظهرها، لذا تبحث الفتيات عن طرق آمنة لا تسبب التهابات.

قناع طبيعي لإزالة شعر الوجه 

وتقدم نادية محمد خبيرة التجميل، قناع طبيعي لإزالة شعر الوجه بسهولة وبدون التهابات.

المكونات:-

ملعقتان كبيرتان من الطحين (دقيق الحمص أو القمح).

ملعقة صغيرة من الكركم المطحون.

ملعقتان كبيرتان من اللبن أو الماء.

الطريقة:

  • اخلطي الطحين مع الكركم في وعاء.
  • أضيفي اللبن أو الماء تدريجيًا حتى يتكون لديك عجينة متماسكة.
  • ضعي العجينة على وجهك في اتجاه نمو الشعر.
  • اتركي القناع ليجف لمدة 15-20 دقيقة.
  • بمجرد أن يجف، افركي القناع بلطف عكس اتجاه نمو الشعر باستخدام أصابعك المبللة قليلًا.
  • اغسلي وجهك بالماء الفاتر وضعي مرطبًا خفيفًا بعد الانتهاء.
  • يفضل استخدام القناع مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.
  • اختبري القناع على جزء صغير من الجلد قبل استخدامه بالكامل للتأكد من عدم وجود حساسية.
  • تجنبي وضع القناع على المناطق التي تحتوي على جروح أو التهابات.
  • هذا القناع ليس فقط لإزالة الشعر بل يعزز أيضًا نعومة البشرة وصحتها.
قناع طبيعي لإزالة شعر الوجه 
قناع طبيعي لإزالة شعر الوجه 

خطوات بسيطة يجب اتباعها لحماية البشرة

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الإثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

- استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات:

لا تهملي الاستخدام ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة أن كان جلدك حساس، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم:

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة، مما يحافظ على نداوتها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة:

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا تسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب  تقشير البشرة بنعومة:

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

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