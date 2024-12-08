الأحد 08 ديسمبر 2024
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محافظات

إزالة 14 حالة تعدٍ بمدينة أبوصوير في الإسماعيلية (صور)

جانب من أعمال الإزالة،
جانب من أعمال الإزالة، فيتو

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوصوير في محافظة الإسماعيلية، اليوم الأحد، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات عن الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة.  
 

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نتائج الحملة المكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات بابوصوير 

وتمكنت الحملة التي نظمتها إدارة الاشغالات بمركز ومدينة أبوصوير في محافظة الإسماعيلية من إزالة التعدِّيات، وبالبناء المخالف بدون ترخيص على أراضي ملك الدولة وأراضي خاصة على مساحة 3 أفدنة و1014م، ضمن المرحلة الثالثة من الموجة 24 والتي نُفذت بنطاق مركز ومدينة أبوصوير، تحت إشراف السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية وبحضور رئيس مركز ومدينة أبوصوير، نائب رئيس مركز ومدينة أبوصوير، وقوات إنفاذ القانون.  

جانب من أعمال الإزالة،فيتو
جانب من أعمال الإزالة،فيتو
جانب من أعمال الإزالة،فيتو
جانب من أعمال الإزالة،فيتو
جانب من أعمال الإزالة،فيتو
جانب من أعمال الإزالة،فيتو

مشتملات حالات الإزالة 

وتمثلت الإزالات فى استرداد حالة واحدة لأراضي أملاك دولة بولاية المحافظة، على مساحة 3 أفدنة، تم رفضها بالتقنين، بالإضافة لإزالة 9 حالات لتعديات بالبناء بدون ترخيص على أراضي أملاك خاصة، على مساحة 649 م، عبارة عن بناء أسوار ومباني بدون ترخيص.  

 

كما تمت الإزالة 4 حالات لتعدٍّ على أراضي بولاية هيئة الطرق والكباري، على مساحة ۳۹۲م، عبارة عن بناء أسوار وتند.  

جانب من أعمال الإزالة،فيتو
جانب من أعمال الإزالة،فيتو
جانب من أعمال الإزالة،فيتو
جانب من أعمال الإزالة،فيتو
جانب من أعمال الإزالة،فيتو
جانب من أعمال الإزالة،فيتو

تابع اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، أعمال المرحلة الثالثة من الموجة 24 لحملة إزالة التعديات، والتي يتم تنفيذها في الفترة من اليوم ٧ ديسمبر حتى 27 ديسمبر 2024، وذلك تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وبالتنسيق مع وزارات التنمية المحلية والداخلية والدفاع والزراعة والري ومحافظة الإسماعيلية وجهات الولاية. 

 

توجيهات من محافظ الإسماعيلية بالتصدى للتعديات 

ووجَّه محافظ الإسماعيلية رؤساء المراكز والمدن بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للإزالات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدي مجددًا على الأراضي المُستردة، والتنسيق التام بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، ووفقًا للبرنامج الزمني الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية. 

جانب من أعمال الإزالة،فيتو
جانب من أعمال الإزالة،فيتو
جانب من أعمال الإزالة،فيتو
جانب من أعمال الإزالة،فيتو

وشدد محافظ الإسماعيلية على التعامل الفوري حيال أي حالات تعدٍّ جديدة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وكذلك الحفاظ على الأراضي المستردة ومنع التعدي عليها وعلى الأراضي الزراعية من جديد. 

 

ومن الجدير ذكره، أن الموجة ٢٤ لحملة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة يتم تنفيذها على ثلاث مراحل، حيث نفذت المرحلة الأولى من الموجة في الفترة من ١٢ أكتوبر حتى ١ نوفمبر ٢٠٢٤، كما تم تنفيذ المرحلة الثانية في الفترة من ٩ نوفمبر حتي ٢٩ نوفمبر  ويجرى تنفيذ المرحلة الثالثة في الفترة من ٧ ديسمبر حتى  ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٤.
 

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة التصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، واسترداد أراضي الدولة وإزالة التعديات عليها، وبالمتابعة المستمرة للدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية.

 

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