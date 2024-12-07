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محافظات

عودة مياه الشرب لقرية ميت أبو الكوم شرق قناة السويس (صور)

جانب من أعمال التوصيل،فيتو
جانب من أعمال التوصيل،فيتو

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم السبت، عن انتهاء فرق الصيانة الفنية من إصلاح الكسر المفاجئ في خط المياه الرئيسي المغذي لقرية ميت أبو الكوم شرق القناة في وقت قياسي، وإعادة ضخ المياه للقرية والمناطق المجاورة مرة أخرى، وذلك للحفاظ على استمرارية الخدمة المقدمة لمواطني إقليم القناة. 

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رئيس مياه القناة: الانتهاء من إصلاح الخط الرئيسي المغذي لقرى شرق البحيرات (صور)

تحرك عاجل من الشركة فور تلقي البلاغ 

وقال اللواء عبد الحميد عصمت، إنه فور تلقي البلاغ لغرفة العمليات انتقل مهندسو وعمال الشركة برئاسة محمد عبد السلام رئيس قطاع مياه وصرف الإسماعيلية والمهندس نبيل عازر مدير منطقة القنطرة شرق، ومحمد ممدوح رئيس مياه القنطرة شرق وتبين كسر في خط المياه الرئيسي 9 بوصة المغذي لقرية ميت أبو الكوم شرق القناة، وتم أعمال الإصلاح وإعادة ضخ المياه للقرية والمناطق المجاورة في وقت قياسي.

جانب من أعمال التوصيل،فيتو 
جانب من أعمال التوصيل،فيتو 
جانب من أعمال التوصيل،فيتو 
جانب من أعمال التوصيل،فيتو 

تجاوب فورى وسريع من الشركة مع البلاغات 

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة مياه القناة، بالتجاوب الفورى والسريع وتوفير كافة المعدات للانتهاء من أي أعطال أو كسور مفاجئة في الخطوط والشبكات، وإصلاحها فى فترة زمنية وجيزة للحفاظ على استمرارية الخدمة المقدمة لمواطني إقليم القناة في المحافظات الثلاث "  السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، مؤكدا إننا أصبحنا نجني ثمار التدريب الجيد للتعامل السريع مع الكسور والأعطال المفاجئة، بإشراف وتواجد مديري المناطق ورؤساء القطاعات.  

جانب من أعمال التوصيل،فيتو 

رئيس مياه القناة: نعمل على متابعة العمل بصفة مستمرة 

وأضاف اللواء عبد الحميد عصمت، انه يتابع بصفة مستمرة متابعة رؤساء القطاعات والمناطق بالمرور علي جميع محطات وشبكات خطوط مياه الشرب والصرف الصحي، الرئيسية والفرعية، بصفة دورية، وذلك لمتابعة سير وانتظام العمل على أرض الواقع والعمل فورًا على حل أي مشكلات أو معوقات، قد تحدث، وذلك لضمان توصيل مياه الشرب أو الصرف الصحى من المنازل إلى محطات الرفع ومحطات المعالجة. 

 

استمرار عقد الدورات التدريبية بكافة القطاعات 

وأوضح اللواء عبد الحميد عصمت، على أهمية استمرار عقد الدورات التدريبية النظرية والعملية بقطاعات " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، فى مجال السلامة والصحة المهنية، وذلك لرفع مستوى أداء العاملين في التعامل مع خطط الطوارئ المختلفة، واتباع إجراءات السلامة كهدف أساسي تسعى إليه الشركة حفاظا على العاملين بالشركة، وتوفير كافة الإمكانيات والمهمات من أجل توفير بيئة عمل آمنة.

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