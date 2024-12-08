الطرق والنقل بالإسماعيلية تستكمل خطة تطوير منطقة إسكان مبارك بمدينة المستقبل (صور)

استكملت مديرية الطرق والنقل في محافظة الإسماعيلية أعمال إنشاء ورصف الطرق بمنطقة إسكان مبارك بمدينة المستقبل.

إصلاح منظومة الصرف الصحي بمنطقة إسكان مبارك

وقال المهندس أحمد الشيمي مدير عام مديرية الطرق والنقل في الإسماعيلية، إن الأعمال تشمل إصلاح منظومة الصرف الصحي لجميع العمارات وتبليط الشوارع الجانبية بالإنترلوك وإنشاء أرصفة وجزر وباركات وشبكة صرف مياه أمطار.

جانب من أعمال التطوير،فيتو

جانب من أعمال التطوير،فيتو

تنفيذ الخطة الحالية للعام المالي

جدير بالذكر أن مديرية الطرق والنقل في الإسماعيلية تقوم بتنفيذ مشروع تطوير ورصف الطرق بالمستقبل ضمن خطة ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، حيث وجَّه محافظ الإسماعيلية باستكمالها بخطة ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥، وحتى يتم الانتهاء من كافة الشوارع بمنطقة إسكان مبارك؛ من أجل توفير بيئة مناسبة لممارسة كافة الأنشطة الاجتماعية والصناعية والحرفية بالمنطقة.



جانب من أعمال التطوير،فيتو

جانب من أعمال التطوير،فيتو

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة شبكة الطرق بمدينة المستقبل.

وكان اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، تابع جهود مديرية الطرق والنقل في تنفيذ أعمال الخطة الاستثمارية الحالية للعام المالي الجاري ٢٠٢٥/٢٠٢٤، وفقًا للتوقيتات المحددة مسبقًا.

بدء فرد طبقة الأسفلت

وبدأت مديرية الطرق والنقل بفرد الطبقة الأسفلتية بشوارع مدينة التل الكبير، والمدرجة بخطة ٢٠٢٥/٢٠٢٤، وشملت الأعمال رصف الشوارع المحيطة بالمستشفى العام والمصالح الحكومية بالمدينة، على أن تتم العمل بباقي الشوارع خلال الأيام المقبلة.

موعد نهاية أعمال الاسفلت بالتل الكبير

وتنتهي الأعمال الجارية في يناير المقبل، وتتضمن تطوير وتوسيع ورصف الشوارع، تشكيل الأرصفة، إنشاء شبكة صرف مياه الأمطار، وضبط مناسيب مطابق الصرف الصحي.

قيمة أعمال الاسفلت

وقال المهندس أحمد الشيمي مدير عام مديرية الطرق والنقل أن محافظة الإسماعيلية، ممثلة في مديرية الطرق والنقل، قد قامت بإسناد أعمال بقيمة تقديرية حوالي ١٩ مليون جنيه للعام المالي الحالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ بمدينة التل الكبير.

إنهاء أعمال الخطة الاستثمارية للعام الماضي

وكانت مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية قد أنهت أعمال الخطة الاستثمارية للعام الماضي برصف شارع أحمد عرابي وشارعين فرعيين بأطوال ٤.٥ كم بعد استكمال دخول المرافق والغاز بالمدينة، شوارع الكورنيش والروض والشوارع المجاورة للمستشفى العام.

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