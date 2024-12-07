السبت 07 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

بعد مصرع شخصين، حملة مكبرة بالقنطرة غرب الإسماعيلية للقضاء على التند المخالفة (صور)

جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة،فيتو

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة غرب في محافظة الإسماعيلية، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات بمنطقة شارع المعاهدة وأبورشيد، وذلك عقب حادث أودي بحياة شخصين بسبب بناء تند المحال الخرسانية المخالفة.  

حسين فهمي يناقش مستقبل السينما في ندوة بقصر ثقافة الإسماعيلية (صور)

تفاصيل، مصرع شخصين في انهيار تندة خرسانية بالقنطرة غرب الإسماعيلية (صور) 

رفع 23 حالة إشغالات وتعديات

وأسفرت الحملة المكبرة التي شنتها إدارة الإشغالات بالقنطرة غرب عن رفع الإشغالات والتعديات على حرم الطريق العام بشارع المعاهدة ومدخل عزبة أبو رشيد بالقنطرة غرب، وتم رفع عدد 23 حالة إشغال طريق عبارة عن تند وحالتين عبارة عن تندة خرسانية وتم غلق محلين.

جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة،فيتو

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، لكافة الوحدات المحلية بضرورة رفع الإشغالات والتعديات على حرم الطريق العام وفي إطار سعيه الدائم للحفاظ على انضباط الشارع وتنظيم وتطوير الأسواق والحفاظ على الوجه الحضاري للمحافظة. 

جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة،فيتو

وكان شخصان قد  لقيا مصرعهما، أمس السبت، جراء سقوط تندة خرسانية لاحد المحال التجارية بالقنطرة غرب في محافظة الإسماعيلية.  

إخطار يفيد بمصرع شخصين 

وكان اللواء محمد عامر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، قد تلقي إخطارا يفيد بوقوع حادث انهيار تندة خرسانية لأحد المحال التجارية، على شخصين بمركز القنطرة غرب شارع المعاهدة، ما أسفر عن مصرعهما. 

جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة،فيتو

انتقال الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث  

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادثة.  

 

نقل جثامين المتوفين إلى مشرحة المستشفى  

 

ودفع فرع هيئة الإسعاف في محافظة الإسماعيلية بسيارة إسعاف لنقل جثماني المتوفيين إلى مشرحة المستشفى.

جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة،فيتو

كما تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولي التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاسماعيلية بالاسماعيلية محافظ الإسماعيلية القنطرة غرب حملة لرفع الإشغالات وإزالة التعديات

مواد متعلقة

حسين فهمي وزوجته يتفقدان المواقع السياحية والتاريخية بالإسماعيلية (صور)

حسين فهمي يناقش مستقبل السينما في ندوة بقصر ثقافة الإسماعيلية (صور)

تفاصيل، مصرع شخصين في انهيار تندة خرسانية بالقنطرة غرب الإسماعيلية (صور) 

الفنان حسين فهمي في ضيافة محافظ الإسماعيلية (صور)

الأكثر قراءة

جمعت 200 مليون جنيه، القبض على مستريحة طنطا بعد هروبها لدبي

هيئة التأمين الاجتماعي توضح تفاصيل رفع الحد الأدنى للمعاشات

خبير عسكري: دخل الجولاني الشهري 21 مليون دولار، وهذا مصير بشار الأسد

بلومبرج: الأسد يقترح سن دستور جديد وإجراء محادثات مع المعارضة

هل توقف السعودية تأشيرات الزيارة للمصريين قبل رمضان؟غرفة السياحة ترد (فيديو)

"دفاع البرلمان" تكشف عن مقترح لاستبدال خاتم شعار الجمهورية بآخر إلكتروني

هل يشهد سعر الدولار ارتفاعات جديدة الفترة القادمة؟ خبيرة مصرفية توضح

بسمة وهبة في بث مباشر: عمر زهران مات من جواه، ومش عارفة أنام بسبب الظلم

منوعات

المزيد

قطة تلجأ بمفردها لمستشفى بعد تعرضها لحادث في تركيا

خبيرعسكري يكشف سبب السحابة الأيونية فوق موقع استهدفته روسيا بصاروخ أوريشنيك

ضبط إبل خضعت لعمليات تجميل للمنافسة بمسابقة مليونية بالسعودية

الدومينيكان تعلن ضبط أكبر محاولة لتهريب المخدرات في تاريخها (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر النحاس في السوق اليوم السبت 07- 12- 2024

سعر السكر اليوم السبت 7-12-2024 في الأسواق

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم السبت 7-12-2024

بكام سعر الأرز الأبيض اليوم السبت 7-12-2024 في الأسواق؟

المزيد

انفوجراف

حلم الألقاب مع المنتخب والعودة للدوري المصري.. 7 تصريحات قوية لمحمد صلاح (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية المدرس في المنام وعلاقته بتولي منصب كبير قريبا

ما مفهوم قيم الأخلاق ومكانتها في الإسلام؟

أسماء سورة البلد وأسباب نزول بعض آياتها

المزيد
الجريدة الرسمية