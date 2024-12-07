بعد مصرع شخصين، حملة مكبرة بالقنطرة غرب الإسماعيلية للقضاء على التند المخالفة (صور)

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة غرب في محافظة الإسماعيلية، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات بمنطقة شارع المعاهدة وأبورشيد، وذلك عقب حادث أودي بحياة شخصين بسبب بناء تند المحال الخرسانية المخالفة.

رفع 23 حالة إشغالات وتعديات

وأسفرت الحملة المكبرة التي شنتها إدارة الإشغالات بالقنطرة غرب عن رفع الإشغالات والتعديات على حرم الطريق العام بشارع المعاهدة ومدخل عزبة أبو رشيد بالقنطرة غرب، وتم رفع عدد 23 حالة إشغال طريق عبارة عن تند وحالتين عبارة عن تندة خرسانية وتم غلق محلين.

جانب من الحملة،فيتو

جانب من الحملة،فيتو

جانب من الحملة،فيتو

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، لكافة الوحدات المحلية بضرورة رفع الإشغالات والتعديات على حرم الطريق العام وفي إطار سعيه الدائم للحفاظ على انضباط الشارع وتنظيم وتطوير الأسواق والحفاظ على الوجه الحضاري للمحافظة.

جانب من الحملة،فيتو

جانب من الحملة،فيتو

جانب من الحملة،فيتو

وكان شخصان قد لقيا مصرعهما، أمس السبت، جراء سقوط تندة خرسانية لاحد المحال التجارية بالقنطرة غرب في محافظة الإسماعيلية.

إخطار يفيد بمصرع شخصين

وكان اللواء محمد عامر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، قد تلقي إخطارا يفيد بوقوع حادث انهيار تندة خرسانية لأحد المحال التجارية، على شخصين بمركز القنطرة غرب شارع المعاهدة، ما أسفر عن مصرعهما.

جانب من الحملة،فيتو

جانب من الحملة،فيتو

جانب من الحملة،فيتو

انتقال الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادثة.

نقل جثامين المتوفين إلى مشرحة المستشفى

ودفع فرع هيئة الإسعاف في محافظة الإسماعيلية بسيارة إسعاف لنقل جثماني المتوفيين إلى مشرحة المستشفى.

جانب من الحملة،فيتو

جانب من الحملة،فيتو

جانب من الحملة،فيتو

كما تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولي التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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