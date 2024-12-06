تفاصيل، مصرع شخصين في انهيار تندة خرسانية بالقنطرة غرب الإسماعيلية (صور) 

لقي شخصان مصرعهما جراء سقوط تندة خرسانية لأحد المحال التجارية بالقنطرة غرب في محافظة الإسماعيلية.

إخطار يفيد بمصرع شخصين

وكان اللواء محمد عامر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارًا يفيد بوقوع حادث انهيار تندة خرسانية لإحدى المحال التجارية، على شخصين بمركز القنطرة غرب شارع المعاهدة، مما أسفر عن مصرعهما.

جانب من الحادث، فيتو

انتقال الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادثة.

جانب من الحادث، فيتو

نقل جثامين المتوفين إلى مشرحة المستشفى

ودفع فرع هيئة الإسعاف في محافظة الإسماعيلية بسيارة إسعاف لنقل جثماني المتوفيين إلى مشرحة المستشفى.

جانب من الحادث، فيتو

كما تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

جانب من الحادث، فيتو

التعامل مع مصابي الحوادث

ومن جهة أخرى يواصل أمن الإسماعيلية التحقيق في الواقعة حيث يستمع إلى أقوال الشهود العيان، ممن شهدوا الواقعة.

ومن جانبه ناشد الدكتور حسن درويش رئيس مرفق الإسعاف الأسبق بمحافظة الإسماعيلية، من خلال تصريحات خاصة أدلى بها لـ "فيتو"، المواطنين بضرورة التعامل بحكمة فور وقوع الحوادث، حيث يتوجب على المواطنين الاتصال على الرقم الخاص بالإسعاف وهو رقم 123 ويجب أن يكون الاتصال سريعا وذلك للعمل على إنقاذ حياة المصابين.

التعامل بواسطة المسعفين

ولفت الدكتور حسن درويش مدير مرفق الإسعاف، إلى حتمية عدم التعامل مع المصابين في حوادث السير أو حوادث انقلاب السيارات وكذا الحروق وانهيار المنازل، إلا بواسطة المسعفين لأنهم مدربين على التعامل مع حالات الإصابات بالحوادث.

وناشد المواطنين بعدم محاولة حمل المصابين من أماكنهم أو محاولة تحريكها لان ذلك يمكن أن يتسبب في سوء إصابتهم، وحدوث مضاعفات غير محمودة، كما يمكن أن ينتج عن ذلك التدخل الغير المدروس وفاة الحالات المصابة بخاصة أصحاب الإصابات الخطرة.

موضحًا أنه في حالة وقوع حادثة يجب على المواطنين تأمين المكان من عبور السيارات ثم الاتصال على الفور بأرقام الطوارئ المعروفة.

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