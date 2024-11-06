الأربعاء 06 نوفمبر 2024
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محافظات

وكيل تعليم الإسماعيلية يكرم عددًا من أعضاء هيئة التدريس (صور)

جانب من التكريم،فيتو
جانب من التكريم،فيتو

كرّم أيمن أحمد موسى وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية،  عددًا من مديرى المدارس والمعلمين المتميزين، بمكتبه اليوم الأربعاء.

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أبرز الحضور خلال مراسم التكريم 

جاء ذلك في حضور الدكتور سامى فضل وكيل المديرية ومديرى الإدارات التعليمية، وذلك وفقا لتعليمات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، واللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية بضرورة تكريم المتميزين دائما تحفيزا لهم لمواصلة النجاح. 

جانب من التكريم،فيتو
جانب من التكريم،فيتو
جانب من التكريم،فيتو
جانب من التكريم،فيتو

 

أبرز المعلمين المكرمين 

وتم تكريم كلا من فوزية إبراهيم زكى السروجى " مديرة مدرسة فاطمة الزهراء بإدارة جنوب الإسماعيلية "، وشيماء مصطفى أحمد "معلم خبير موسيقي بمدرسة فاطمة الزهراء بإدارة جنوب الإسماعيلية. 

 

بالإضافة إلى أحمد الشريف مدير الإدارة، وأسامه محمد حجازى " مدير مدرسة الشهيد كريم مصطفي تعليم أساسي بإدارة القنطرة شرق"، وسهير متولى عبد الحليم "وكيلة المدرسة".  

جانب من التكريم،فيتو
جانب من التكريم،فيتو
جانب من التكريم،فيتو
جانب من التكريم،فيتو

 

وبحضور  محمد حساني مدير الإدارة وأمل عبداللاه أحمد مديرة مدرسة المستقبل الرسمية المتميزة للغات بإدارة أبوصوير التعليمية، ووليد الحارون مدير مدرسة المجاورة الإعدادية بنات بإدارة أبو صوير التعليمية بحضور الأستاذ محمد عبد الرؤوف مدير الإدارة.

أكد وكيل الوزارة أن تلك المدارس تميزت بالانضباط والالتزام بتنفيذ القرارات الوزارية المنظمة لسير العملية التعليمية،  مُعربا عن سعادته بالصورة المشرفة التى ظهرت بها.
 

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