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خارج الحدود

المرصد السوري: 910 قتلى بينهم 138 مدنيا منذ بدء العملية العسكرية

سوريا، فيتو
سوريا، فيتو

أعلن المرصد السوري، مساء اليوم الأحد، مقتل 910 بينهم 138 مدنيا منذ بدء العمليات العسكرية في سوريا.

وبالرغم من صمود بشار الأسد  لنحو 14 عاما منذ انطلاق الثورة السورية في عام 2011، إلا أنه  سقط بشكل مفاجئ في أقل من 12 يوما على إعلان الفصائل السورية المسلحة عن بدء عملية "ردع العدوان"

 

27نوفمبر 2024

في الـ 27 من شهر نوفمبر 2024، أعلنت فصائل المعارضة السورية المسلحة في شمال غربي سوريا، انطلاق عملية عسكرية أطلقت عليها "ردع العدوان"، وقالت إنها تهدف إلى توجيه ضربة استباقية لقوات النظام السوري.

العملية التي أطلقتها فصائل المعارضة تعد أول اختراق لخطوط التماس بين الطرفين في محافظة إدلب منذ الاتفاق "التركي الروسي" لوقف إطلاق النار في مارس 2020.

 

29 نوفمبر 2024

أعلنت المعارضة السورية المسلحة في الـ 29 من نوفمبر 2024، دخول مدينة حلب، بعد أن سيطرت على ريفها الغربي بالكامل إثر معارك ضارية مع قوات النظام السوري وحلفائها.

 

5 ديسمبر 2024

في 5 ديسمبر 2024، أعلنت قوات المعارضة السورية دخول مدينة حماة والسيطرة على أحياء بها وذلك بالتزامن مع إعلان وزارة الدفاع السورية الانسحاب من المدينة.

 

7ديسمبر 2024

دخلت الفصائل المسلحة السورية في الـ 7 من ديسمبر 2024 مدينة حمص السورية لتمهد الطريق تماما نحو اقتحام العاصمة دمشق.

8 ديسمبر 2024

استطاعت الفصائل السورية في الـ 8 من ديسمبر 2024، دخول العاصمة السورية دمشق وتم الإعلان رسميا عن سقوط نظام الرئيس بشار الأسد.

 

8ديسمبر 2024

بعد ساعات من دخول الفصائل السورية للعاصمة دمشق، أفادت وسائل إعلام وعناصر داخل النظام السوري، بأن الرئيس بشار الأسد هرب إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

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المرصد السوري سوريا بشار الأسد ردع العدوان المعارضة السورية المسلحة النظام السوري

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