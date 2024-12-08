الأحد 08 ديسمبر 2024
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خارج الحدود

العراق: لن نتدخل في الشأن الداخلي السوري

سوريا، فيتو
سوريا، فيتو

قالت الحكومة العراقية، مساء اليوم الأحد، إن بغداد تحترم الإرادة الحرة لجميع السوريين وتؤكد عدم التدخل بالشأن الداخلي السوري.

 

إعلان المعارضة إسقاط الرئيس بشار الأسد

ومنذ قليل، قال زعيم هيئة تحرير الشام أبو محمد الجولاني بعد سيطرة المعارضة المسلحة على دمشق إنه لا مجال للعودة إلى الوراء وأن الهيئة عازمة على مواصلة المسار الذي بدأته في 2011.

وفي تصريح بثه التلفزيون السوري، قال الجولاني: "المستقبل لنا".

وفي أول رسالة له بعد دخول دمشق، دعا في وقت سابق من الأحد، مقاتليه إلى عدم الاقتراب من المؤسسات العامة، مؤكدا أنها ستبقى تحت إشراف رئيس الوزراء السابق حتى "تسليمها رسميا"، بعد إعلان المعارضة إسقاط الرئيس بشار الأسد.

 

إطلاق الرصاص في الهواء

وقال الجولاني في بيان نشر على حساب المعارضة على تطبيق تليجرام "إلى كافة القوات العسكرية في مدينة دمشق، يُمنع منعا باتا الاقتراب من المؤسسات العامة، والتي ستظل تحت إشراف رئيس الوزراء السابق حتى يتم تسليمها رسميا، كما يُمنع إطلاق الرصاص في الهواء".

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