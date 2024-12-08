الأحد 08 ديسمبر 2024
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خارج الحدود

لحظة عثور المعارضة السورية على طفل ونساء داخل سجن صيدنايا (فيديو)

سجن صيدنايا ، فيتو
سجن صيدنايا ، فيتو

انتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعى يوثق لحظة تحرير النساء المعتقلات وطفل من سجن صيدنايا بدمشق.

 عناصر من المعارضة السورية المسلحة يدخلون إلى سجن صيدنايا  

وأظهر الفيديو عناصر من المعارضة السورية يدخلون إلى السجن ويقومون بفتح أبواب الزنازين للنساء.

وسمع خلال الفيديو أحد عناصر المعارضة بقول: "ثوار ثوار، اطلعوا لا تخافوا لا تخافوا، لا تخافي أمي لا تخافي أختي، اطلعوا اطلعوا، كبروا"..

 أول تعليق لترامب على رحيل الأسد

وعلى الجانب الآخر قال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في أول تعليق له على رحيل الأسد: "لقد رحل الأسد. لقد فر من بلاده. لم تعد روسيا بقيادة فلاديمير بوتن، مهتمة بحمايته بعد الآن".

يأتي ذلك بعد دخول الفصائل المعارضة إلى دمشق، وذلك في بيان مقتضب على التلفزيون الرسمي.

بدء انسحاب القوات الحكومية من مطار دمشق الدولي

وأعلن إعلام موالٍ لهم عن بدء انسحاب القوات الحكومية من مطار دمشق الدولي "بشكل مفاجئ"، بعد السيطرة الكاملة على مدينة حمص التي انسحبت منها قوات الجيش السوري.

احتفالات واسعة في ساحة سعد الله الجابري في حلب

وأظهرت مقاطع مصورة ما يحدث في سوريا من أحداث حيث رصدت الكاميرات احتفالات واسعة في ساحة سعد الله الجابري في حلب برحيل الحكومة والنظام السوري للرئيس بشار الأسد.

كما أظهرت مقاطع فيديو قيام سوريين بإسقاط تماثيل تعود لعائلة الأسد، وذلك من شوارع العاصمة دمشق.

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فوضى عارمة بالعاصمة السورية، توقف جميع الرحلات في مطار دمشق (فيديو)

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