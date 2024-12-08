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خارج الحدود

الفصائل المسلحة تفرض حظر تجول في دمشق من الساعة الـ 4 عصرًا

الفصائل السورية المسلحة،
الفصائل السورية المسلحة، فيتو

أعلنت فصائل سورية مسلحة، اليوم الأحد، عن فرض  حظر تجول في العاصمة دمشق يبدأ من الساعة 4 عصرًا وحتى 5 فجرًا.

الفصائل السورية تفرض حظر تجول في العاصمة دمشق

وفي وقت سابق من اليوم نجحت فصائل المعارضة المسلحة في سوريا في دخول العاصمة دمشق، وإسقاط نظام بشار الأسد.

وفي السياق ذاته أعلنت الفصائل المسلحة في سوريا، عن  بدء هجومها على القوات الكردية في منبج شمالي البلاد، بعد الإعلان عن سقوط نظام بشار الأسد.

الفصائل السورية المسلحة تهاجم القوات الكردية

و كان مسلحو الفصائل السورية، أطبقوا الحصار على القوات الكردية المتمركزة في حيي الأشرفية والشيخ مقصود وفي إقليم الشهباء داخل مدينة حلب وريفها الشمالي، بعد أيام من المواجهات العنيفة بين هذه الفصائل والقوات النظامية السورية.

ومن جانبها أكدت القوات الكردية في سوريا أنها ترى أن هناك فرصة لبداية سياسية جديدة بعد رحيل الرئيس بشار الأسد.

أحداث سوريا اليوم

وقال قائد قوات سوريا الديمقراطية "قسد" مظلوم عبدي، إن "هذا التغيير يوفر فرصة لبناء سوريا جديدة قائمة على الديمقراطية والعدالة".

وأضاف مظلوم عبدي شاهين، أن هذا يمثل ضمانة لحقوق جميع السوريين".

وتابع: "في سوريا، نعيش لحظات تاريخية ونحن نشهد سقوط النظام الاستبدادي في دمشق".
يشار إلى أن قوات سوريا الديمقراطية المدعومة أمريكيا، سيطرت مؤخرًا على مناطق في شمال شرق سوريا، تشكل نحو 30 بالمئة من البلاد.
 

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