الأحد 08 ديسمبر 2024
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خارج الحدود

درس الهندسة بمصر ورفض مغادرة سوريا بعد هروب الأسد.. من هو غازي الجلالي رئيس الحكومة السورية؟

رئيس الحكومة السورية،
رئيس الحكومة السورية، فيتو

محمد غازي الجلالي سياسي ومهندس سوري، شغل منصب وزير الاتصالات والتقانة عام 2014، وعمل أستاذا مساعدا في جامعة دمشق قبل أن يرأس الجامعة السورية الخاصة عام 2023. 

المولد والنشأة

ولد محمد غازي الجلالي عام 1969 في العاصمة السورية دمشق، وتنحدر أصوله من قرى الجولان السوري المحتل.

متزوج وله 3 أبناء؛ ولدان وبنت.

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسوما كلف فيه الجلالي بتشكيل حكومته خلفا لرئيس الوزراء السابق حسين عرنوس يوم 14 سبتمبر 2024، وصار بذلك أول شخصية سياسية من الجولان تكلف بتشكيل الحكومة السورية منذ عهد الرئيس السوري السابق حافظ الأسد.

وخضع الجلالي لعقوبات من الاتحاد الأوروبي عام 2014 بسبب مشاركته في "المسؤولية عن القمع العنيف الذي مارسه النظام ضد السكان المدنيين".

لكنه بعد الأحداث الأخيرة في دمشق وتداول الأنباء عن هروب بشار الأسد وسقوط دمشق، لم يترك البلاد، بل على العكس ظهر مع عدد من الفصائل وألقى بيانا لطمأنة الشعب السوري.

 وفيما يلي أبرز المعلومات عن محمد غازي الجلالي رئيس وزراء سوريا:

تولى منصب رئيس الوزراء السوري منذ 14 سبتمبر 2024

أحد مؤسسي مركز صناع الجودة للتفاوض والتحكيم الدولي والوسائل  البديلة لحل النزاعات

شريك مؤسس في  شركة الديار الدمشقية 

شغل عددا من المناصب منها: 

رئيس الجامعة السورية الخاصة 

وزير الاتصالات بين أغسطس 2014 ويوليو 2016

معاون وزير الاتصالات 

رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للبريد 

رئيس مجلس أمناء مجموعة صناع الجودة العرب 

نائب رئيس المجلس الاستشاري العربي للخدمات العلمية الإلكترونية 

أستاذ مساعد ورئيس قسم الهندسة المدنية والبيئية في جامعة اليرموك الخاصة 

أستاذ مساعد في جامعة دمشق 

 عضو مجلس إدارة المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية بين 2005 و2013 

 عضو مجلس التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم بين 2008 و2014

حصل على دكتوراه في الهندسة المدنية، تخصص إدارة التشييد عام 2000 من جامعة عين شمس 

ماجستير في الهندسة المدنية  من الجامعة ذاتها عام 1997

دبلوم دراسات عليا في الهندسة المدنية عام 1994 من جامعة دمشق.

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