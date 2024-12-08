بعد استيلاء المعارضة على دمشق، الاحتلال يشن سلسلة غارات على قواعد جوية سورية

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، في تقرير لها اليوم الأحد، أن جيش الاحتلال شن سلسلة من الغارات على الأراضي السورية.

جيش الاحتلال يشن سلسلة من الغارات على الأراضي السورية

وأكدت هيئة البث الإسرائيلية، أن جيش الاحتلال شن غارات على مطار المزة في العاصمة دمشق، وأفادت رويترز بأن طائرات الجيش الإسرائيلي استهدفت قاعدة خلخلة الجوية في جنوب سوريا.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن جيش الاحتلال تقدم عبر السياج في الجولان في المنطقة العازلة بالقنيطرة في سوريا.

جيش الاحتلال يتقدم في الجولان



وقالت إذاعة جيش الاحتلال: "شن جيش الدفاع الإسرائيلي والقيادة الشمالية هجومًا في المنطقة العازلة في منطقة القنيطرة، بهدف تعزيز الدفاع عن الحدود".



وأضافت: "نشر جيش الدفاع الإسرائيلي حواجز طرق على طول مرتفعات الجولان. وسيتم تقييد حركة المرور في المنطقة حسب الحاجة. وقد تم إعلان جميع المناطق الزراعية المجاورة للحدود السورية منطقة عسكرية مغلقة، وسيتم تقييد دخول المزارعين إليها".

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