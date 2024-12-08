احتفالات شعبية في شوارع سوريا فرحًا بسقوط نظام بشار الأسد (فيديو)

شهدت مدينة بانياس التي تطل على الساحل الغربي لسوريا، اليوم احتفالا شعبيًا من قبل المواطنيين السوريين فرحًا بسقوط نظام بشار الأسد.

فوضى في دمشق بعد سقوط نظام الأسد

وقبل وقت سابق أفادت إذاعة "شام إف إم" السورية المقربة من الحكومة أنه تم إخلاء مطار دمشق الدولي من جميع الموظفين وتوقف جميع الرحلات.

احتفالات شعبية في مدينة #بانياس فرحا بسقوط نظام بشار الأسد #فيديو pic.twitter.com/jXmSlWf80l — الجزيرة سوريا (@AJA_Syria) December 8, 2024

وانتشرت لقطات على مواقع وسائل التواصل الاجتماعي، ترصد التطورات المتسارعة للأحداث في سوريا، وذلك مع تقدم تنظيمات مسلحة في مناطق مختلفة من البلاد.

وأظهرت لقطات حالة فوضى عارمة، داخل مطار دمشق الدولي، فجر اليوم الأحد.

ومن جهة أخرى، أظهرت لقطات فيديو، خروج عدد من المعتقلين والمساجين من سجن "صيدنايا" في ريف دمشق، بعد وصول التنظيمات المسلحة.

وقالت فصائل مسلحة في سوريا إنها بدأت اقتحام سجن "صيدنايا" في ريف دمشق، فجر الأحد، قبل أن تشير إلى إخراج عدد من المساجين بداخله.

ويعتبر سجن "صيدنايا" أحد أكثر السجون العسكرية السورية تحصينا، ويقع السجن قرب دير صيدنايا على بعد 30 كيلومترا شمال العاصمة دمشق.

وأعلنت فصائل مسلحة في سوريا، فجر الأحد، أنها بدأت بالدخول إلى العاصمة دمشق، بعد ساعات على تأكيدها أنها سيطرت على مدينة حمص، ثالث كبرى مدن البلاد.

وقالت الفصائل في رسالة نشرتها على تطبيق تلجرام: "بدأت قواتنا دخول العاصمة دمشق"، في وقت تحدث سكان لوكالة فرانس برس عن سماع رشقات رصاص كثيفة في شوارع العاصمة.

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