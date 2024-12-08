الأحد 08 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

احتفالات شعبية في شوارع سوريا فرحًا بسقوط نظام بشار الأسد (فيديو)

سوريا، فيتو
سوريا، فيتو

 شهدت مدينة بانياس التي تطل على الساحل الغربي  لسوريا، اليوم احتفالا شعبيًا من قبل المواطنيين السوريين فرحًا بسقوط نظام بشار الأسد.

 

فوضى في دمشق بعد سقوط نظام الأسد

وقبل وقت سابق أفادت إذاعة "شام إف إم" السورية المقربة من الحكومة أنه تم إخلاء مطار دمشق الدولي من جميع الموظفين وتوقف جميع الرحلات.

وانتشرت لقطات على مواقع وسائل التواصل الاجتماعي، ترصد التطورات المتسارعة للأحداث في سوريا، وذلك مع تقدم تنظيمات مسلحة في مناطق مختلفة من البلاد.

وأظهرت لقطات حالة فوضى عارمة، داخل مطار دمشق الدولي، فجر اليوم الأحد.

ومن جهة أخرى، أظهرت لقطات فيديو، خروج عدد من المعتقلين والمساجين من سجن "صيدنايا" في ريف دمشق، بعد وصول التنظيمات المسلحة.

وقالت فصائل مسلحة في سوريا إنها بدأت اقتحام سجن "صيدنايا" في ريف دمشق، فجر الأحد، قبل أن تشير إلى إخراج عدد من المساجين بداخله.

ويعتبر سجن "صيدنايا" أحد أكثر السجون العسكرية السورية تحصينا، ويقع السجن قرب دير صيدنايا على بعد 30 كيلومترا شمال العاصمة دمشق.

وأعلنت فصائل مسلحة في سوريا، فجر الأحد، أنها بدأت بالدخول إلى العاصمة دمشق، بعد ساعات على تأكيدها أنها سيطرت على مدينة حمص، ثالث كبرى مدن البلاد.

وقالت الفصائل في رسالة نشرتها على تطبيق تلجرام: "بدأت قواتنا دخول العاصمة دمشق"، في وقت تحدث سكان لوكالة فرانس برس عن سماع رشقات رصاص كثيفة في شوارع العاصمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سوريا حلب دمشق سقوط نظام الأسد الأسد احداث سوريا

مواد متعلقة

بدء المواجهات المسلحة، فصائل المعارضة تشتبك مع القوات الكردية في منبج شمالي سوريا

عقب اقتحام السفارة الإيرانية، العراق يعلن إخلاء مقرات بعثاته الدبلوماسية فى سوريا

من عالم الظلام إلى بؤرة الأضواء فى سوريا.. من هو أحمد الشرع المعروف بـ الجولاني؟

بعد اختفاء الأسد.. من يملأ فراغ السلطة في سوريا؟.. منشقون عن جيش بشار أول من رفعوا البنادق.. الإسلاميون والأكراد دخلوا اللعبة بوكيل خارجي.. وهذه سيناريوهات المستقبل

الأكثر قراءة

الكشف عن وجهة الأسد، والمعارضة تعلن الثامن من ديسمبر عيدا وطنيا لـ سوريا

رئيس الحكومة السورية يكشف تفاصيل آخر اتصال بينه وبين بشار الأسد (فيديو)

أول تعليق من ترامب على رحيل بشار الأسد

من عالم الظلام إلى بؤرة الأضواء فى سوريا.. من هو أحمد الشرع المعروف بـ الجولاني؟

بعد سقوط بشار، هؤلاء النجوم في مرمى النيران

بيان من البنتاجون حول أحداث سوريا، وتلميح أمريكي بتدخل عسكري في هذه الحالة

أين اختفى بشار الأسد؟.. تكهنات وتقديرات بعد رحلة "الطائرة المختفية"

التلفزيون السوري يعلن سقوط نظام الأسد

منوعات

المزيد

رغم نفي الحكومة لوجوده، زيادة الطلب على الزئبق الأحمر بالعراق

اكتشاف ظاهرة غامضة في قاع البحر الميت تنذر بانهيارات أرضية وشيكة (فيديو)

قطة تلجأ بمفردها لمستشفى بعد تعرضها لحادث في تركيا

خبيرعسكري يكشف سبب السحابة الأيونية فوق موقع استهدفته روسيا بصاروخ أوريشنيك

المزيد

خدمات

المزيد

سعر النحاس في السوق اليوم السبت 07- 12- 2024

سعر السكر اليوم السبت 7-12-2024 في الأسواق

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم السبت 7-12-2024

بكام سعر الأرز الأبيض اليوم السبت 7-12-2024 في الأسواق؟

المزيد

انفوجراف

حلم الألقاب مع المنتخب والعودة للدوري المصري.. 7 تصريحات قوية لمحمد صلاح (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة عمر بن عبد العزيز (2 – 4)

ما هو الكلام الطيب الذي يقوله أهل الجنة؟ الشعراوي يجيب (فيديو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 8 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية