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لحظة فك حصار الإرهابيين عن طلاب الأكاديمية العسكرية في حلب (فيديو)

فك حصار الإرهابيين
فك حصار الإرهابيين عن طلاب الأكاديمية العسكرية في حلب، فيتو

أظهرت مشاهد حصلت عليها "نوفوستي" مغادرة قافلة حافلات تقل طلاب وضباط أكاديمية الهندسة العسكرية الأراضي التي استولى عليها تنظيم "هيئة تحرير الشام" الإرهابي في حلب شمال غربي سوريا.


وأصدرت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية بيانًا حول عملية فك الحصار يوم السبت الماضي، أكدت فيه أنه "بعد ثبات قتالي للطلاب والضباط من أكاديمية الأسد للهندسة العسكرية بحلب، ودفاع مستميت عن الأكاديمية منذ اللحظة الأولى للهجوم الإرهابي على مدينة حلب، وتصديهم للهجمات العنيفة التي قام بها الإرهابيون لاقتحام الأكاديمية بمختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة والطيران المسير المتطور، ثم خروجهم إلى بلدة الواحة في منطقة السفيرة وتطويقهم مرة أخرى من قبل مجاميع الإرهابيين، مدججين بالعربات الثقيلة من دبابات ومدفعية ورشاشات وطيران مسير".

وأضافت: "استطاع الطلاب والضباط الصمود في مواجهة الإرهابيين، مما أسفر عن ارتقاء عدد منهم شهداء وإصابة آخرين بجراح، ومن خلال تنسيق سوري روسي عسكري سياسي مشترك تم فك حصار تلك التنظيمات الإرهابية، وتأمين خروج طلبة الأكاديمية ووصولهم بأمان إلى مدينة حمص ليتم تقديم الرعاية اللازمة، والعلاج الطبي للمصابين والجرحى منهم".

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