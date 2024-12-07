السبت 07 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

تعزيزات أمنية عراقية في محيط منفذ القائم الحدودي مع سوريا

الجيش العراقي،فيتو
الجيش العراقي،فيتو

أكد رئيس أركان الجيش العراقي الفريق أول عبد الأمير رشيد يار الله، أن منفذ القائم الحدودي مع سوريا، يشهد تعزيزات أمنية كبيرة في إطار الجهود لتعزيز السيطرة على الشريط الحدودي.

وقالت وزارة الدفاع في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس أركان الجيش، الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يار الله، ونائب قائد العمليات المشتركة، تفقدا منفذ القائم الحدودي، برفقة معاون العمليات، وقائد القوات البرية، وقائد عمليات الجزيرة، ومعاون مدير الاستخبارات العسكرية".

 تعزيزات أمنية كبيرة في محيط منفذ القائم الحدودي مع سوريا


 وأضاف البيان أن الجولة شملت زيارة قيادة الفرقة المشاة السابعة، حيث استقبلهم قائد الفرقة وضباط هيئة الركن وآمرو التشكيلات، حيث تم خلال الزيارة تقديم إيجاز شامل عن قاطع المسؤولية، وجاهزية القطعات العسكرية، وآلية انفتاحها، بالإضافة إلى التدابير المتخذة لمواجهة تحديات الوضع الراهن.

جولة تفقدية على الشريط الحدودي

 

وأشار البيان إلى أن رئيس الأركان في العراق والوفد المرافق أجروا جولة تفقدية على الشريط الحدودي، تضمنت زيارة عدد من سرايا قوات حرس الحدود التابعة للواء الحدودي التاسع.

وخلال الجولة، أكد يار الله ثقته بقدرة القوات الأمنية على تحمل مسؤولية فرض الأمن وإحكام السيطرة على الحدود، مشيدًا بالجهود الكبيرة التي يبذلها أبطال الجيش وبقية التشكيلات.

وتابع البيان، أن الجولة شملت أيضًا زيارة منفذ القائم الحدودي الذي يشهد تعزيزات كبيرة من مختلف التشكيلات الأمنية، في إطار تعزيز الأمن ومواجهة التحديات الراهنة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجيش العراقي العراق حرس الحدود رئيس اركان الجيش العراقي قائد القوات البرية

مواد متعلقة

العراق تستقبل 2500 جندي سوري عبر معبر القائم الحدودي في الأنبار

العراق يستقبل ألف جندي سوري عبر معبر القائم بالأنبار

بعد سقوط حماة، اجتماع وزاري ثلاثي في العراق اليوم لمناقشة الوضع في سوريا

الأكثر قراءة

جمعت 200 مليون جنيه، القبض على مستريحة طنطا بعد هروبها لدبي

هيئة التأمين الاجتماعي توضح تفاصيل رفع الحد الأدنى للمعاشات

خبير عسكري: دخل الجولاني الشهري 21 مليون دولار، وهذا مصير بشار الأسد

بلومبرج: الأسد يقترح سن دستور جديد وإجراء محادثات مع المعارضة

هل توقف السعودية تأشيرات الزيارة للمصريين قبل رمضان؟غرفة السياحة ترد (فيديو)

"دفاع البرلمان" تكشف عن مقترح لاستبدال خاتم شعار الجمهورية بآخر إلكتروني

هل يشهد سعر الدولار ارتفاعات جديدة الفترة القادمة؟ خبيرة مصرفية توضح

بسمة وهبة في بث مباشر: عمر زهران مات من جواه، ومش عارفة أنام بسبب الظلم

منوعات

المزيد

قطة تلجأ بمفردها لمستشفى بعد تعرضها لحادث في تركيا

خبيرعسكري يكشف سبب السحابة الأيونية فوق موقع استهدفته روسيا بصاروخ أوريشنيك

ضبط إبل خضعت لعمليات تجميل للمنافسة بمسابقة مليونية بالسعودية

الدومينيكان تعلن ضبط أكبر محاولة لتهريب المخدرات في تاريخها (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر النحاس في السوق اليوم السبت 07- 12- 2024

سعر السكر اليوم السبت 7-12-2024 في الأسواق

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم السبت 7-12-2024

بكام سعر الأرز الأبيض اليوم السبت 7-12-2024 في الأسواق؟

المزيد

انفوجراف

حلم الألقاب مع المنتخب والعودة للدوري المصري.. 7 تصريحات قوية لمحمد صلاح (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية المدرس في المنام وعلاقته بتولي منصب كبير قريبا

ما مفهوم قيم الأخلاق ومكانتها في الإسلام؟

أسماء سورة البلد وأسباب نزول بعض آياتها

المزيد
الجريدة الرسمية