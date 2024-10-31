منها الاكتئاب والخمول، أهم أضرار تطبيق التوقيت الشتوي

ساعات قليلة ويبدأ التوقيت الشتوي، وفيه تزيد ساعات الليل ساعة إضافية.

التوقيت الشتوي 2024

ويتسبب التوقيت الشتوي في اختلال الساعة الداخلية للجسم، مما قد يؤثر سلبًا على صحة الجسم بطرق لا يدركها الإنسان، بحسب لجنة السلامة العامة للأكاديمية الأمريكية لطب النوم والتي أكدت أن تغير التعرض للضوء الذي يحصل عليه جسم الإنسان في الصباح والليل، له عواقب صحية ضارة.

وكشفت دراسة طبية حديثة عن أضرار تغيير الساعة ومدي تأثير التوقيت الشتوي علي الساعة البيولوجية لجسم الإنسان.

قالت الدراسة إن الأشخاص الذين يستيقظون مبكرًا يميلون إلى مواجهة أكبر قدر من المتاعب في التكيف.

تأثير التوقيت الشتوي على جسم الإنسان

وتتمثل أهم أضرار تغيير التوقيت بحسب الأكاديمية الأمريكية لطب النوم:

1. ارتفاع خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية

تشير بعض الأبحاث أيضًا إلى زيادة المخاطر بعد إعادة عقارب الساعة إلى الوراء في الخريف، على سبيل المثال، وجدت دراسة تحليلية نُشرت في مجلة الطب السريري أن خطر الإصابة بالنوبات القلبية أعلى في الأسبوعين التاليين للانتقال إلى الربيع والخريف.

ووجدت دراسة أخرى أن خطر الإصابة بالسكتة الدماغية أعلى بنسبة 8 في المائة في اليومين التاليين للانتقال إلى الخريف.

2-انخفاض الحالة المزاجية والاكتئاب

قد يجعل الظلام المبكر وقصر الأيام بعد عودة الخريف تشعر بالخمول وعدم الارتياح.

عندما لا تحصل على ما يكفي من التعرض لأشعة الشمس، لا ينتج جسم الإنسان الكثير من السيروتونين، وهي المادة الكيميائية في الدماغ المسؤولة عن تقليل القلق وتعزيز الحالة المزاجية، كما تحصل على كمية أقل من فيتامين د، وتننتعتقد ارتبط نقص فيتامين د بالاكتئاب والتعب.

التوقيت الشتوي

وجدت إحدى الدراسات أن تغيير الساعة الخريفية كان مرتبطًا بزيادة بنسبة 11 في المائة في نوبات الاكتئاب

3. ضعف اتخاذ القرار

لقد عرف العلماء منذ فترة طويلة أن قلة النوم يمكن أن تؤثر على القدرة على التفكير واتخاذ القرارات، كما تظهر الدراسات أن الأشخاص الذين لا يحصلون على قسط كافٍ من النوم هم أكثر عرضة للمخاطرة وارتكاب الأخطاء.



4. تغيرات الشهية والرغبة الشديدة في تناول الطعام

يقول الخبراء إن الإنسان قد يشعر بالجوع أكثر من المعتاد في الأسبوع الذي يلي تغيير الوقت، مما يجعله أكثر عرضة للإفراط في تناول الطعام.

في الخريف، يرجع ذلك جزئيًا إلى أن الإنسان سيبدأ في الشعور بالجوع قبل ساعة من وقت الوجبة المعتاد، ولكن هذا يرجع أيضًا إلى مستويات الهرمونات المتقلبة في الدماغ.

حتى نقص النوم البسيط يزيد من هرمون الغريلين - الذي يجعل الإنسان يشعر بالجوع - ويقلل هرمون اللبتين، الذي يساعد على الشعور بالشبع بعد تناول الطعام.